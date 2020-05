Ex-Roche-Chef Fritz Gerber: Einer der mächtigsten und erfolgreichsten Manager ist tot

Fritz Gerber ist tot. Am vergangenen Sonntag ist der langjährige Roche- und Zürich-Chef im Alter von 91 Jahren an den Folgen eines Hirnschlages gestorben. Gerber war einer der mächtigsten und auch erfolgreichsten Manager seiner Zeit. Er repräsentierte eine Führungselite, wie sie heute in den Chefetagen der multinationalen Schweizer Konzerne nicht mehr anzutreffen ist. James Breiding, Co-Autor des Buchs «Wirtschaftswunder Schweiz», bezeichnet Gerber als «Homo Helveticus». Damit meint Breiding einen Managertypus, der sich nebst seinem wirtschaftlichen Erfolg auch durch sein Engagement und die Vorbildfunktion in der Gesellschaft auszeichnet. Der «Homo Helveticus» versteht sich als eine Art Antithese zum Konzept des «Davos Man», dem Vertreter einer abgehobenen, globalisierten Führungselite, wie sie der verstorbene amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington einst beschrieben hatte. Einer breiten Bevölkerungsschicht in Erinnerung bleibt Fritz Gerber als Besitzer des traditionsreichen Zürcher Fussballclubs Grasshoppers, den er sich vor zwanzig Jahren zusammen mit dem damaligen Credit-Suisse-Präsidenten Rainer E. Gut und dem Zürcher Immobilienunternehmer Ulrich Albers gegen einen vermutlich substanziellen zweistelligen Millionenbetrag zum Hobby gemacht hatte. Die Ausbeute des fünfjährigen Engagements waren zwei Meistertitel und zwei Cupfinal-Teilnahmen. Der erhoffte Durchbruch in der Champions League blieb dem Trio aber versagt.

Im Kreis der alteingesessenen Unternehmerfamilien aus der Basler Pharmaindustrie erwarb sich Gerber das Ansehen als Freund und Förderer von Kunst und Kultur. So streicht Roche im Nachruf dessen «massgeblichen» Beitrag zur Gründung des Museums Tinguely in Basel heraus und erwähnt unter anderem sein Engagement in der vom Dirigenten und Roche-Erben Paul Sacher gegründeten Stiftung für Zeitgenössische Musik. Weniger bekannt, aber für die Schweizer Wirtschaft um einiges bedeutungsvoller, waren Gerbers Verdienste um die wirtschaftsliberale Denkfabrik Avenir Suisse. Gerber konnte für die Gründung den seinerzeitigen Swiss-Re-Chef Walter Kielholz als ersten Präsidenten gewinnen. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen im Emmental Parallel zum steilen beruflichen Alltag absolvierte Gerber auch eine Karriere zum Milizoffizier, in der er es bis zum Kommandanten einer Artillerie-Kompanie brachte. So sehr Gerber seine wirtschaftlichen Erfolge in der lokalen Vernetzung verdankte, so sehr waren sie aber auch der in jenen Jahren anbrechenden Zeit der Globalisierung geschuldet. Geboren und aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen im Emmentaler Bauerndorf Huttwil entging er dem vorgezeichneten Weg in die Handwerkerzunft, schaffte den Sprung aufs Gymnasium und bildete sich an der Universität zum Rechtsanwalt aus. Nach einem kurzen Intermezzo als Beamter in der Bundesverwaltung stiess Geber 1958 zur «Zürich Versicherung», in der er sich zehn Jahre später mit einer Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Betrugs- und Misswirtschaftskandals der Londoner Rückversicherungstochter Turegum profilieren sollte. Sechs Jahre später stand Gerber an der Spitze des Zurich-Managements. Er positionierte den Konzern im schnell wachsenden Geschäft der internationalen Industrieversicherung und befreit das Unternehmen so aus den kartellistischen Strukturen im Heimmarkt. 1977 avanciert Gerber nebst seiner CEO-Rolle auch noch zum Präsidenten des Verwaltungsrates.