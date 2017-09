Die Schweizer Exporteure, die Hoteliers und nicht zuletzt die Detailhändler in den Grenzregionen können aufatmen. Die im Mai, unmittelbar nach den französischen Präsidentschaftswahlen, zunächst nur zaghaft in Gang gekommene Aufwertung des Euro kommt zunehmend in Fahrt.

Am Freitag hat die Gemeinschaftswährung die wichtige Marke von 1.20 Dollar überschritten und damit gezeigt, dass sie derzeit international eine der begehrtesten Währungen ist. Auch der Franken profitiert von der Euro-Stärke: Der Euro kostete zeitweise mehr als 1.162 Franken. Die Differenz zum einstigen Euro-Mindestkurs von 1.20 Franken, den die Nationalbank im Januar 2015 unter dem Druck der Märkte aufgegeben hatte, wird fast täglich kleiner.

Abbau in Aarau und Egerkingen

Die Entwicklung an der Wechselkursfront ist ein Segen für die Schweizer Wirtschaft und sie kommt keinen Moment zu früh. Zahlreiche Exportunternehmen haben in den vergangenen Tagen und Wochen umfangreiche Stellenabbauprogramme bekannt gegeben. In Aarau verlagert Rockwell die Produktion von Niederspannungsschaltern ins Ausland und gibt 250 Arbeitsplätze verloren. Edwards Lifesciences in Horw schliesst die Herzklappenfabrik und streicht ebenfalls 250 Arbeitsplätze. Im solothurnischen Egerkingen will Nestlé die Produktion der Sonnencrème Daylong ins Ausland verlagern: Eine Fabrik mit 190 Arbeitsplätzen soll geschlossen werden.

Dies sind nur drei spektakuläre unter vielen anderen namenlosen Ereignissen, an denen sich die direkten und indirekten Folgen der Frankengeissel ablesen lassen. Die Industrie hat seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses gegen 20 000 Arbeitsplätzen verloren. Das ist ein harter Schlag für diesen wichtigen Sektor, der mit seiner sprichwörtlichen Exportstärke viel zum Wohlstand im Land beiträgt.

Landauf, landab atmen die Blaukrägen in den Werkstätten und Produktionshallen auf. Jeder Rappen, den der Franken zum Euro verliert, macht den hiesigen Werkplatz im internationalen Geschäft ein Stück wettbewerbsstärker, und der Wechselkurs bringt Gewinne die für dringend benötigte Investitionen eingesetzt werden können.

Auch im Detailhandel herrscht Erleichterung. Hunderttausend haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass sich in Zeiten des harten Frankens mit Einkaufen jenseits der Grenze viel Geld sparen lässt. Rund 15 Milliarden Franken jährlich sind so dem Schweizer Handel verloren gegangen. Auch hier oftmals auf Kosten von Arbeitsplätzen.

Überschiessen des Kurses

Man fragt sich, ob die Aufwertung des Euro weitergehen kann. Daniel Trum, Devisenspezialist der UBS, hat seine Zweifel: «Zurzeit erleben wir ein Überschiessen des Euro-Franken-Kurses. Es gibt eine Kombination aus positiver Stimmung am Markt und einem Überangebot an Franken, das die Nationalbank durch ihre Devisenmarktinterventionen verursacht hat», sagt der Geldanalyst. «Auf längere Sicht dürfte die Euro-Aufwertung wieder abflachen, weil die Europäische Zentralbank keine allzu starke Aufwertung der eigenen Währung insbesondere zum Dollar zulassen möchte», glaubt er. Immerhin sieht er den Euro-Kurs auch in zwölf Monaten noch bei 1.16 Franken.

Draghi könnte den Frankenopfern in der Schweiz in der Tat die Suppe versalzen, wenn er aus Angst vor einer allzu starken Aufwertung des Euro das erwartete Bremsmanöver bei seinem riesigen Anleihenkaufprogramm weiter auf die lange Bank schieben sollte. Noch geht Credit-Suisse-Chefökonom Oliver Adler davon aus, dass das Bremsmanöver im Januar beginnt und Mitte Jahr abgeschlossen wird. Auf diesen Termin sieht UBS-Analyst Daniel Trum bereits eine erste Zinserhöhung durch die Nationalbank, vorausgesetzt, die EZB macht ernst mit dem Ausstiegsszenario.

Die Devisen- und Finanzmärkte scheinen genau damit zu rechnen. Aber die Erfahrung lehrt, dass sich das Bild und die Erwartungen sehr schnell wieder ändern können. Sollte der starke Euro die Preisentwicklung im Euroraum deutlich dämpfen, könnte sich Draghi zu einem langsamen Ausstieg genötigt sehen.

Der Chef der Europäischen Zentralbank hat eine starke Fixierung auf die Inflation, die er nahe, aber nicht ganz an die Marke von 2 Prozent heranführen will. Eben erst hatte die EZB ihre Inflationsprognose wegen der Euro-Stärke nach unten korrigiert, mit 1,5 Prozent im laufenden und 1,2 Prozent im nächsten Jahr ist sie genügend schwach, als dass Draghi eine weitere Verzögerung des Bremsmanövers begründen könnte. Die muntere Talfahrt des Frankens könnte deshalb bald wieder zu Ende gehen.