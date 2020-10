Ein Ökonom erklärt, warum ein Lockdown nicht das schlimmste Szenario für die Schweiz wäre

Das verheerendste für die Wirtschaft ist das Virus, das grassiert. Steigende Todeszahlen und immer mehr Menschen, die in Quarantäne müssen schaden der Wirtschaft am meisten. Das hält die Leute von der Arbeit fern und hemmt den Konsum.

Sie sind Teil der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Halten Sie einfach die schützende Hand über die Wirtschaft und warnen vor strengen Massnahmen?

Gesundheit und Wirtschaft hängen sehr eng miteinander zusammen. Solange das Virus grassiert, kann die Wirtschaft nicht florieren. Ein wirtschaftlicher Lockdown ist nicht per se des Teufels. Das sieht man auch am Beispiel Schweden. Die Regierung hat im Frühjahr weniger strenge Massnahmen erlassen und keinen Lockdown verhängt. Der Wirtschaftseinbruch war aber ziemlich genau der gleiche wie in Ländern mit Lockdown. Schweden hat also auf wirtschaftlicher Ebene nichts gewonnen und auf der gesundheitlichen viel verloren.

Dann helfen strengere Massnahmen der Wirtschaft sogar?

In Phasen, wo sich das Virus exponentielle verbreitet insgesamt schon. Man sollte die verschiedenen Massnahmen aber immer differenziert betrachten. Es geht stets um eine Kosten-Nutzen-Abschätzung. Wieviel bringt eine Massnahme epidemiologisch gesehen und wie viel schadet sie der Wirtschaft? Bei vielen Massnahmen sind wir uns mit den Epidemiologinnen und Virologen einig. Eine Maskenpflicht beispielsweise bringt wirtschaftlich gesehen kaum Einbussen, sie kann womöglich sogar helfen, den Konsum wieder anzukurbeln, weil sich die Leute wieder eher in die Geschäfte trauen. Auch in den Ausbau von Tests und Contact-Tracing zu investieren, ist sehr wirksam. Das fordert zwar den Staat einiges an Geldern, gesamtwirtschaftlich betrachtet ist es aber eine sehr sinnvolle Investition.

Bei welchen Massnahmen sind Sie sich denn mit den Epidemiologinnen uneinig?

Die Reisequarantäne betrachten wir vielleicht etwas kritischer. Dass alle Menschen, die aus Risikoländern in die Schweiz einreisen, zehn Tage in Quarantäne müssen, ist nicht sehr zielgenau. Erstens scheint der Anteil an Neuinfektionen aufgrund von Reisenden nicht enorm hoch, zweitens kostet es ökonomisch einiges, weil viele Arbeitnehmende nicht einfach von zuhause aus arbeiten können und die Reisbranche grosse Einbussen hinnehmen muss.