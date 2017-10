Nach der erfolgreichen Integration der in den 1MBD-Skandal verwickelten Tessiner Bank BSI werde Joachim Straehle per Ende Jahr zurücktreten, wie EFG International am Mittwoch mitteilte. Straehle stand knapp drei Jahre an der Spitze der Bank.

Nach ihm folgt nun Giorgio Pradelli. Er übernahm bereits 2014 die Position des Deputy CEO im Unternehmen. Seit 2012 hat er als CFO den Vorsitz des Finanzbereichs inne.