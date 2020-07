Die unheimliche Firma, die GC kaufte: Im Dienste der chinesischen Regierung

Als das chinesische Unternehmen Fosun im Frühling den traditionsreichen Fussballclub Grasshopper Zürich übernahm, fragten sich alle: Wer um Himmels willen ist denn Fosun?

Dabei war Fosun längst da. Zum Beispiel in Zürich am Limmatquai 72, dem Domizil von Fosun Management Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet, aber nach bloss vier Jahren still und heimlich wieder liquidiert. Oder an der Fortunagasse in Zürich, wo eine kleine Niederlassung des Rückversicherers Peak Reinsurance aus Hongkong residiert, der Fosun gehört. Oder in Luzern. Dort findet sich die Fosun Pharma an der Hertensteinstrasse. «Wir haben uns einen grossen Fisch geangelt», jubelte 2017 die Luzerner Standortförderung.

Die Firma gleicht einem Gemischtwarenladen

Es war ein Fischchen, denn die Chinesen belegen heute in einem Businesspark etwas Bürofläche, ohne eigenen Telefonanschluss oder eigenes Sekretariat. Auf die Frage nach den Geschäftsaktivitäten verweist der Chef, Dieter Schaffer, auf den Mediensprecher der Mutter in Schanghai, der allerdings auf keine Anfrage reagiert. Immerhin schreibt Schaffer noch, vom Kauf von GC habe er erst aus den Medien erfahren.

Man darf es ihm glauben. Die Begründung dafür findet sich in der Struktur der Firma. Fosun ist ein typisch chinesischer Mischkonzern: undurchschaubar, intransparent, medienscheu. Dabei handelt es sich um das grösste in Privatbesitz befindliche Unternehmen von China, mit einer Börsenkapitalisierung von etwa 11 Milliarden Dollar. Gegründet wurde die Firma 1992 von vier Studenten. Eine klare Strategie ist letztlich nicht zu erkennen. Das Motto scheint eher zu lauten: Man kauft, wo sich Opportunitäten bieten. Deshalb gleicht die Firma einem Gemischtwarenladen. Die Chinesen sind Hauptinvestoren des Cirque de Soleil, kaufen Immobilien zusammen, haben sich die deutsche Privatbank Hauck & Aufhäuser gekrallt oder das Reiseunternehmen Thomas Cook – ein Investment, das mit einer Pleite und einem Verlust von mehreren hundert Millionen Pfund endete. Dessen letzter Chef, der Schweizer Peter Fankhauser, liess Fragen zu Fosun ebenfalls unbeantwortet.

Der Besitzerwechsel sollte eigentlich verschwiegen werden

Um dieses kunterbunte Konglomerat etwas zu ordnen, bündelt Fosun seine Beteiligungen in drei Sektoren. Dabei ist – neben Gesundheit und Finanzen – der Dritte der originellste: Er nennt sich «Happiness». Dort wird GC künftig eingegliedert. Einige Monate ist es her, seit die Chinesen den Zürcher Traditionsverein übernommen haben. Doch an der Limmat gezeigt haben sie sich noch nie. Die «NZZ am Sonntag» schrieb unlängst: «Die Chinesen sind weder sicht- noch spürbar. Seit der Machtübernahme haben sie, abgesehen von zwei inhaltsarmen Interviews des Präsidenten Sky Sun, kein einziges öffentliches Wort mehr über ihren Klub verloren.» Sie hätten gar ursprünglich gefordert, den Besitzerwechsel öffentlich nicht zu kommunizieren. Auch die neue Besitzerin Jenny Wang tritt bis anhin nicht öffentlich in Erscheinung. An Transparenz scheint Fosun, folgerte die Zeitung, wenig zu liegen.