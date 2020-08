Die Migros mistet ihre Eigenmarken aus – mit Folgen für die Kultmarke M-Budget

So klebt zurzeit beispielsweise auf den Roll- und Spray-Deodorants und den Kräuterschaumbad-Flaschen der Billigmarke M-Budget ein Kleber mit der Aufschrift: «Bald unter M-Classic zum gleichen Preis». Bei einem Seifenspender wurde dieser Wandel bereits vollzogen. Auf ihm klebt ein Sticker auf dem es heisst: «Vorher M-Budget zum gleichen Preis». Eingestampft hat die Migros kürzlich die erst 2013 lancierte Günstig-Kosmetiklinie Bellena mit über 40 Produkten wie Duschgel, Körperlotion oder Gesichtscrème.

Entfernt würden auch Produkte, wenn sie zu ähnlich zu anderen Artikeln im Sortiment seien, oder die Nachfrage zu klein sei. «Damit schaffen wir auch Platz für Neuheiten.» So habe man zuletzt die neue Eigenmarke V-Love für vegane Produkte eingeführt.

Höchster Eigenmarkenanteil im Schweizer Detailhandel

Die Migros will nicht von einem einmaligen Programm sprechen, sondern lieber von einer permanenten und dynamischen Überprüfung des Sortiments. Denn: «Umstellungen werden von den Kunden selten geschätzt.» Deshalb mache man dies nur, wenn man eine bessere Lösung parat habe. Tatsächlich dürfte es manchen treuen Kunden nicht gefallen, wenn plötzlich ihr Lieblingsprodukt verschwindet.

Der Sprecher betont, die Migros habe mit über 200 Eigenmarken den höchsten Eigenmarkenanteil im Schweizer Detailhandel. «Und wir werden diesen weiterhin so hochhalten.» Das schliesse aber nicht aus, dass die eine oder andere Marke mal gestrichen werde. Denn mehrere ähnlich positionierte Marken in einem Sortiment würden den Kunden die Orientierung erschweren und den Einkauf unnötig kompliziert machen. «Dies kann dazu führen, dass Eigenmarken, wie im Falle von Bellena, aus dem Sortiment genommen werden.» So wolle man den Einkauf stressfreier machen.

M-Budget-Sortiment soll ausgebaut werden

Welche anderen Eigenmarken in letzter Zeit verschwunden sind, will die Migros nicht verraten. Wie die «Sonntagszeitung» kürzlich berichtete, gehört zu den Opfern aber auch die Ovomaltine-Alternative «Eimalzin». Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen wechselte sie durch die Originalmarke aus. Zudem wird offenbar auch geprüft, Lindt ins Sortiment aufzunehmen, was den Platz für die Eigenmarke Frey einschränken würde.