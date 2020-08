Die Maestro-Karte hat bald ausgedient: Das kann die neue Debitkarte

Debitkarten sind beliebt. Über zehn Millionen Stück sind in der Schweiz im Umlauf. Sie sind mit einem Bankkonto verknüpft, und mit der Karte kann der Kunde am Geldautomaten Bargeld beziehen und in Läden bezahlen. Der Betrag wird umgehend dem Bankkonto belastet, dies im Unterschied zur Kreditkarte, mit der man auf Pump einkauft und einmal im Monat eine Rechnung erhält. Am verbreitetsten in der Schweiz ist Maestro, die Debitkarte von Mastercard. Daneben zirkuliert unter anderem auch V-Pay, das Pendant von Visa, das vor allem bei Raiffeisen und der UBS im Angebot ist.

Doch bald ist Schluss mit diesen beiden Debitkarten. Die Banken, der Finanzdienstleister SIX sowie die Kartengesellschaften Mastercard und Visa haben damit begonnen, sie durch neue, leistungsfähigere Debitkarten zu ersetzen.

Einkaufen im Internet und in Apps

Während Visa ab 2021 V-Pay nicht mehr herausgibt und vorsieht, diese durch Visa Debit zu ersetzen, ist Mastercard mit der neuen Debit Mastercard schon weiter. Bei der Regionalbank Valiant und diversen Kantonalbanken gibt es sie bereits, und seit dem 7. Juli auch bei der Grossbank Credit Suisse.

Der CEO der Luzerner Kantonalbank, Daniel Salzmann, hatte vor zehn Tagen im Interview mit unserer Zeitung angekündigt, dass die Bank diese Karte im Herbst lancieren werde. Damit sollen Online-Zahlungen und in Zukunft auch Peer-to-Peer-Zahlungen wie bei der Twint-App möglich sein. Die Kantonalbanken aus Zug und Nidwalden wollen die neue Debitkarte nächstes Jahr herausgeben, bei den restlichen drei Zentralschweizer Kantonalbanken ist die Einführung der neuen Debitkarte in Prüfung.

Der gegenüber Maestro grösste Vorteil der neuen Debitkarte: Mit ihr kann der Nutzer auch in Onlineshops einkaufen und bezahlen, im Internet ebenso wie in App Stores und in Apps. Die Debit Mastercard unterstützt auch mobile Bezahlsysteme wie Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay. Sodann kann man sie für Abonnement-Services wie Netflix oder Spotify verwenden, und man kann Hotelzimmer oder Mietautos reservieren, an Mautstellen zahlen usw.

Damit die Debit Mastercard online einsetzbar ist, muss der Kunde sie einmalig für das Sicherheitsverfahren 3-D Secure registrieren. Mit diesem muss der Kunde in vielen Onlineshops die Zahlung per Mobiltelefon bestätigen. An den paar wenigen Verkaufsstellen, die heute nur Maestro akzeptieren, aber keine Kreditkarten, funktioniert die neue Debitkarte derzeit noch nicht. Die Finanzbranche arbeitet aber daran, diese Lücken zu schliessen. Alternativ kann der Kunde mit Bargeld und oft auch mit Twint zahlen.

Überall dort, wo die Mastercard-Kreditkarte akzeptiert wird, funktioniert aber auch die neue Debit Mastercard. Das sind global rund 43 Millionen Verkaufsstellen – und damit zehn Millionen mehr, an denen die Maestro-Karte angenommen wird. Die Debit Mastercard lässt sich folglich zum Beispiel auch für Billettkäufe in der SBB-App verwenden. Das ging bisher nur mit Kreditkarten, der Bezahl-App Twint, auf Monatsrechnung oder mit den beiden Debitkarten Postfinance Card und Reka Card, nicht aber mit Maestro und V-Pay.

Postfinance wird ihre Debitkarte, von der als Nummer zwei im Markt drei Millionen Stück im Umlauf sind, weiterhin anbieten. Man beobachte den Markt sehr genau und prüfe laufend, um welche Funktionen die Postfinance Card erweitert werden könnte. Ob Kunden mit ihr später auch in ausländischen Geschäften und Onlineshops zahlen können, ist laut Postfinance-Sprecher Johannes Möri noch nicht entschieden.