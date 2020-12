Die Hotelkette 25 Hours schliesst ein Hotel in Zürich – ihr Markenchef sagt: «Österreich hat viel besser reagiert»

In der Krise werden die Hoteliers erfinderisch. Sie vermieten ihre Zimmer für lange Zeit an Studenten oder Geschäftsreisende, oder bieten eine günstige Übernachtung zusätzlich zum Abendessen an, weil Hotelgäste bis 23 Uhr verköstigt werden dürfen. Die Hotelkette 25 Hours hingegen entdeckt ihren grünen Daumen. Gleich neben ihrem Haus in Zürich-West mit 126 Zimmern soll eine Gärtnerei entstehen. Dazu wird eine Fläche angemietet, die mit dem Hotel verbunden wird. Dazu wird eine Wand ausgebrochen. Betrieben wird das neue Geschäft vom Gartencenter Meier aus Dürnten ZH. Bruno Marti ist Markenchef von 25 Hours Hotel. «Die Idee ist, aus dem Hotel einen Treffpunkt zu machen, an dem viele verschiedene Dienstleistungen angeboten werden», sagt er. Am Standort in Zürich-West sei eher wenig los: «Wir wollen Leben ins Quartier und so indirekt auch ins Hotel bringen. Gerade internationale Gäste steigen lieber in einer lebendigen Gegend ab.» Das 25 Hours Hotel werde mit seinem Restaurant vor allem für den gastronomischen Teil dieses Projekts besorgt sein. Über das Projekt hatte zuerst der «Spiegel» berichtet.

Neue Hotels in Zermatt – und in Genf? Verlieren kann 25 Hours Hotel an diesem Standort nicht mehr viel: Seit einigen Wochen ist das Hotel geschlossen, weil zu wenig Gäste kommen. Das Hotel ist vor allem auf Geschäftsreisende ausgerichtet. Die bleiben zurzeit aber lieber im Homeoffice und besprechen ihre Geschäfte in Video-Meetings. Spätestens im März will die für die beiden Zürcher Standorte zuständige Hoteldirektorin Anita Vogler das Haus wieder öffnen. 25 Hours betreibt 12 Häuser in Deutschland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz – neben jenem in Zürich-West auch eines an der Zürcher Langstrasse. Nächstes Jahr werden zwei Hotels in Florenz und in Dubai eröffnet, zudem schaut sich die Gruppe in Genf nach einem Standort um. Die Kette «Bikini Island & Mountain Hotels», hinter der dieselben Gesellschafter stehen, wird 2022 in Zermatt ein Hotel in Betrieb nehmen.