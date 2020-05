Der Ostschweizer Konjunkturindex fällt auf Rekordtief – regionale Exportwirtschaft in die Knie gezwungen

«Bei rund zwei Drittel der Industriefirmen unserer Region hat das Coronavirus einen Rückgang der Nachfrage ausgelöst», so der Wortlaut der Mitteilung. Bei der Mehrheit liege die Produktion unter der Vorjahresperiode. Auch der Bestellungseingang sowie der Auftragsbestand würden in Mitleidenschaft gezogen.

Spuren der Krise zeigten sich auch im Export der Region St.Gallen-Appenzell, heisst es in der Mitteilung weiter. Im ersten Quartal 2020 ist der Export um 6,5 Prozent und im Monat März um 12,2 Prozent zurückgegangen. Unter stark rückläufigen Auslandlieferungen würden vor allem die Fahrzeug- (-35 Prozent), die Maschinenindustrie (-11 Prozent) und die Elektrotechnik (-12 Prozent) leiden. Aber auch alle anderen Exportbranchen lägen im Minus, mit Ausnahme der Pharmaindustrie. Die Pharmaexporte seien im ersten Quartal um 7,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

(pd/red) Im Kampf gegen das Coronavirus wurde die Weltwirtschaft zum Schutz der Gesundheit zu einem grossen Teil lahmgelegt. «Diesem markanten Einbruch der Weltkonjunktur kann sich die stark internationalisierte Schweizer und Ostschweizer Wirtschaft nicht entziehen», heisst es in einer Medienmitteilung zur aktuellen Konjunkturentwicklung der Wirtschaft der Region St.Gallen-Appenzell gemäss der jüngsten Konjunkturumfrage der KOF/ETH.

Von Kurzarbeit betroffen sind 38 Prozent der in der St.Galler Industrie beschäftigten Mitarbeiter. Der Abwärtstrend habe sämtliche Industriebranchen erfasst, wobei die Betroffenheit unterschiedlich sei. So habe die Chemie- und Pharmaindustrie der steifen Brise am besten zu widerstehen vermocht. Die Druck- und Verlagsindustrie habe den Auftragsbestand zwar halten können, doch die Ertragslage habe sich markant verschlechtert. «Deutliche Spuren der Abkühlung zeigen sich in der Maschinen- und Metallindustrie. Einheitlich, nämlich düster, fällt der Ausblick aller Industriebranchen auf die kommenden sechs Monate aus.»

Einbruch der Geschäftslage im Detailhandel

Obwohl der Verkauf von Food-Artikeln zugenommen habe, seien die Umsätze im Detailhandel im März gemäss Bundesamt für Statistik um 6,2 Prozent gesunken. «Die staatlich angeordnete Schliessung vieler Verkaufsstellen hat den Geschäftslageindikator auf den tiefsten Stand seit mehr als 15 Jahren gedrückt.» Mit der Öffnung der Geschäfte am 11. Mai kehre zwar wieder eine gewisse Normalität zurück, aber im Non-Food-Bereich sei ein starker Rückgang der Jahresumsätze nicht mehr zu vermeiden. «Bremsend wirkt sich zudem die Konsumentenstimmung aus, welche im April auf einen neuen Tiefstwert gesunken ist», so die Mitteilung.

Sorgen auch im Baugewerbe

Das Baugewerbe werde von der Pandemie deutlich weniger stark betroffen als die meisten anderen Branchen. So habe die Bautätigkeit in unserer Region bisher kaum gelitten und die Kapazitätsauslastung sei stabil geblieben. Allerdings sei die Geschäftslage gegenüber dem Vormonat so stark gesunken wie noch nie. Dennoch werde sie von 30 Prozent als gut und nur von 13 Prozent als schlecht beurteilt. «Die rezessive Entwicklung im Umfeld der Bauwirtschaft zeigt sich insbesondere im Ausblick auf die kommenden Monate. Trotz Preissenkungen rechnen die Baumeister mit einem Rückgang der Nachfrage.»

Tiefstand des regionalen Konjunkturindex

Der Konjunkturindex für St.Gallen-Appenzell ist im April auf einen neuen Tiefstand gefallen. Er liegt leicht über dem bisherigen Rekordtief während der Finanzkrise im Jahr 2009. «Zwar schätzen die Unternehmer im März 2009 die Geschäftslage schlechter ein als sie es aktuell tun, aber die Entwicklung in den kommenden Monaten wird heute düsterer beurteilt als damals», heisst es in der Mitteilung weiter. «Es ist zurzeit kaum abzusehen, wann sich die konjunkturelle Entwicklung wieder verbessern wird.» Eine V-förmige Erholung, die bereits im Sommer Tritt fasse, sei in der Beurteilung der regionalen Unternehmer jedenfalls unwahrscheinlich.

In voller Wucht auf dem Arbeitsmarkt durchgeschlagen

«Das Corona-Virus bzw. die von den Bundesbehörden verfügten Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung schlagen mittlerweile mit voller Wucht auf den Arbeitsmarkt im Kanton St.Gallen durch», sagt Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton St.Gallen. Die Zahl der Stellensuchenden habe gegenüber dem Vormonat um knapp 800 Personen oder 7 Prozent zugenommen, im Vergleich zum Vorjahresmonat seien es sogar 3'000 Stellensuchende (30 Prozent) mehr. Noch deutlicher sei ein Blick auf die Entwicklung der Kurzarbeits-Zahlen: Für den Monat Mai seien von gegen 9'000 Betrieben für rund 98'000 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet und vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bewilligt worden.

«Die Generation der Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, die 15-24-Jährigen, ist nach wie vor überdurchschnittlich vom Anstieg betroffen. Er beträgt im Vorjahresvergleich über 50 Prozent», sagt die Amtsleiterin. Was die Zunahme der Stellensuchenden betreffe, gebe es keine grossen Unterschiede zwischen Industrie und Dienstleistungen. Zwischen den einzelnen Branchen zeigten sich jedoch grosse Unterschiede. «So weisen der Maschinenbau und das Baugewerbe, aber auch der Bereich Elektrotechnik, Elektronik, Optik überdurchschnittliche Anstiege aus, während dieser im Fahrzeugbau unter dem Mittel liegt. Unter den Dienstleistungsbranchen ist das Gastgewerbe mit einem Anstieg von gegen 60 Prozent besonders betroffen.»

Eurokurs zum Franken stabilisieren

«Die SNB unterstützt die Wirtschaft in der Corona-Krise mit den stärksten Interventionen am Devisenmarkt seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015», sagt Albert Koller, Leiter Privat- und Geschäftskunden, St.Galler Kantonalbank. Wöchentlich wende sie dafür mehrere Milliarden Franken auf. «Damit kann sie den Eurokurs zum Franken stabilisieren und den Unternehmen auf der Währungsseite den Rücken freihalten», so Koller.