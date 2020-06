Das Locarno Film Festival findet jeweils in der ersten Augusthälfte statt. Wie zahlreiche andere Filmfestivals sagte die Leitung die diesjährige Ausgabe nach dem Corona-Lockdown ab. Allein vor der riesigen Leinwand auf der Piazza Grande finden 8000 Zuschauer Platz – in Pandemiezeiten kein besonders geeignetes Setting. Im Zuge der Lockerungen aber wurde klar: Veranstaltungen mit mehreren hundert Personen werden möglich sein. Und so will die Festivalleitung nun doch Vorführungen vor Ort anbieten, wie Raffaël Brunschwig, operativer Direktor, sagt. Gezeigt werden über 40 Filme, wiederholt in insgesamt drei Locarneser Kinosälen. «Wir werden über 100 Veranstaltungen bieten, während desselben Zeitraums, in dem das Festival stattfinden würde.» Premieren würden aber keine gezeigt, sagt Brunschwig. Die Veranstaltungen richten sich primär an die Menschen vor Ort und sollen beim regionalen Gewerbe und Tourismus wenigstens für einen Teil der Einnahmen sorgen, für die das Festival in einem normalen Jahr sorgt. (dfu)