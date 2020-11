Statt in Davos werde das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2021 in der Zentralschweiz stattfinden – in Luzern und auf dem Bürgenstock, und zwar im Mai statt wie üblich im Januar. Diesen Plan gab das WEF vor knapp zwei Monaten bekannt.

Die Tourismusverantwortlichen und Hoteliers in der Zentralschweiz freuten sich bereits. Jetzt aber steht das Treffen auf der Kippe. WEF-Gründer Klaus Schwab sagt im Interview mit der «Schweiz am Wochenende», die Schweiz sei als Durchführungsort grundsätzlich gesetzt – aber nur, «solange die Coronalage dies zulässt». Und weiter: «Leider ist die Situation aktuell in der Schweiz diesbezüglich schwierig.»

Es hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, ob das Forum in der Zentralschweiz abgehalten werden könne: «Wir beobachten die Lage laufend und werden zeitnah definitiv entscheiden.»