«Das ist eine Schande für die Migros»: Neue Kooperation mit Uber-Konkurrent sorgt für heftige Kritik

Wenn es Gewinner in dieser Coronakrise gab, dann gehören sie definitiv dazu: Die Lieferdienste, die während der Lockdowns in den Kantonen dafür sorgten, dass man die Pizza, das Sushi oder den Burger vom Restaurant auch zu Hause geniessen konnte. Am bekanntesten sind der US-Anbieter UberEats und die niederländischen Firma Eat.ch. Doch mit «Smood» mischt seit 2012 auch ein Schweizer Unternehmen im stark umkämpften Kurier-Markt mit. In 18 Städten ist Smood bereits präsent.

In der Romandie belässt es Smood aber nicht nur bei Kooperationen mit Restaurateuren. Vor einem Jahr ging sie eine Partnerschaft mit der Migros Genossenschaft Genf ein (diese Zeitung berichtete). Kunden können so ihre Migros-Lebensmittel bestellen, die Lieferung erfolgt innerhalb von einer Stunde durch einen Smood-Angestellten auf einem Velo oder Töff. Die Lieferpauschale beträgt mindestens 4.85 Franken und das Sortiment umfasst 7000 Artikel. Die Kooperation überraschte, da die Migros mit «LeShop» bereits einen Online-Lieferdienst hatte, der inzwischen Migros online heisst. Doch dort erfolgt die Lieferung frühestens am Tag nach der Bestellung. Smood ist also deutlich flexibler.

Das zahlte sich im Corona-Jahr 2020 aus. «Mit dem Home-Office haben wir bei der Nachhauselieferung mindestens zwei oder drei Jahre in der Entwicklung gewonnen», sagte Smood-Gründer Marc Aeschlimann kürzlich im hauseigenen Magazin. Und auf Anfrage sagt er, dass bereits über 100'000 Migros-Bestellungen abgewickelt wurden, zum Teil auch von Migros-Töchterfirmen wie Melectronics, Do-it oder SportXX.

Bald in Zürich, Basel, Luzern und St. Gallen?

Das ist auch anderen Migros-Genossenschaften nicht entgangen. Im Juli kamen diverse Regionen im Kanton Waadt hinzu, im September im Tessin und vergangene Woche startete Smood Migros-Lieferungen in den Walliser Städten Martigny und Sion, wie Smood-Chef Aeschlimann auf Anfrage sagt. Und auch der Sprung über den Röstigraben ist geplant. Zwar entscheide jede der zehn Migros-Genossenschaften für sich allein. «Aber unser Ziel ist es, unsere Lieferdienste in allen Städten bereitzustellen, wo wir bereits mit den Restaurants arbeiten, wie zum Beispiel in Zürich, Basel, Luzern, Zug oder St. Gallen.» Anfang 2021 soll die Premiere in der Deutschschweiz erfolgen.

Nur: Die Expansion von Smood und der Migros geschieht nicht ohne Zwischenrufe. Vor einem Jahr hatte die Gewerkschaft Syndicom in der SRF-Sendung «Kassensturz» harsche Kritik am Geschäftsmodell von Smood geäussert. Die Kuriere würden pro Stunde brutto 19 Franken verdienen, und müssten für private Auslagen wie das Handy oder das Fahrzeug mehrheitlich selber aufkommen – ohne garantierte Arbeitszeit. Schicht-Fahrpläne würden meist kurzfristig verschickt.

Für die Migros und Smood sind alle Kritikpunkte heute gegessen. «Wie sich später zeigte, waren die Vorwürfe allesamt haltlos», sagt ein Migros-Sprecher. Man arbeite gerade deshalb mit Smood zusammen, weil der Umgang mit den Mitarbeitenden fair sei. Sie seien vollwertig angestellt, profitierten von Sozialversicherungen, festgelegten Arbeitszeiten und fixen Gehältern. Dies ist ein unausgesprochener Seitenhieb gegenüber der Firma Uber, die sich weigert, die Kuriere als feste Angestellte zu betrachten. Nur: Die Migros-Genossenschaften Aare und Luzern arbeiten derzeit mit UberEats derzeit zusammen.