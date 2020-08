CS droht Kunden-Exodus – Oswald Grübel: «Es ist ein  grosser Fehler, die NAB aufzugeben»

Grübel war oberster CS-Lenker von 2003 bis 2007, und damals wie heute war die Logik dieselbe, die für eine komplette NAB-Integration sprach: Doppelspurigkeiten abbauen, Synergien nutzen, gemeinsamer Markenauftritt.

NAB-Insider erinnern sich, dass ihnen damals bereits ein Zehn-Punkte-Plan zur «Beerdigung» der NAB vorgelegt worden war. Auch die Eidgenössische Bankenkommission (EBK, heute Finma) war bereits involviert.

Warum Grübel am Ende anders entschieden hat

Doch es kam anders. CEO Grübel entschied sich für die Nutzung von mehr Synergien zwischen CS und NAB, Kooperationen in der IT und sonstige Effizienzverbesserungen – und behielt die Marke. Inzwischen ist die Digitalisierung weiter fortgeschritten, doch für Grübel steht auch heute fest: «Es ist ein grosser Fehler, die Marke NAB aufzugeben.» Die Neue Aargauer Bank sei eine beliebte und regional verankerte Marke. In diesem Kanton seien die Kantonalbank und die NAB doch die Banken, sagt er.

In der Tat gehen viele Branchenkenner davon aus, dass nun das andere Institut mit «Aargau» im Namen profitiert: Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann erwartet einen Kundenzuwachs bei der Kantonalbank. Der Sozialdemokrat sagt, er freue sich nicht darüber, obwohl die AKB dadurch dem Kanton womöglich mehr Geld abliefern werde.

Grübel war als einziger Bankmanager sowohl CEO der Credit Suisse wie auch der UBS, er kennt den Schweizer Bankenmarkt wie kaum ein Zweiter. Er sagt auf die Frage, ob die NAB - die grösste Regionalbank der Schweiz - viele ihrer regionalen Kunden verlieren könnte, «das wird man jetzt herausfinden.» Und weiter: