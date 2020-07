Credit Suisse vermeldet Rekordgewinn und kündigt Umstrukturierungen an

(agl) Die Credit Suisse kündigte am Donnerstag verschiedene Initiativen an, mit denen die Grossbank künftig weiter wachsen und ihre Effizienz steigern will. So sollen die Bereiche Global Markets, Investment Banking & Capital Markets sowie APAC Markets zu einer weltweit tätigen Investment Bank zusammengeführt werden. Ebenfalls zusammengeführt werden die Bereiche International Trading Solutions und APAC Solutions.

Ebenso sollen die Bereiche Risk und Compliance vereint werden, die sich um die Kontrolle der regulatorischen Rahmenbedingungen kümmern. Auch das soll zu weiteren Effizienzsteigerungen führen. Insgesamt will die Bank ab 2022 jährlich 400 Millionen Franken einsparen. Zuletzt haben sich die Anzeichen verdichtet, dass bei der Credit Suisse bald verschiedene Sparten zusammengelegt und damit auch Stellen abgebaut werden. Wie viele Stellen den Umstrukturierungen zum Opfer fallen werden, wird aus der Mitteilung vom Donnerstag derweil noch nicht klar.

Gleichzeitig kündigte die Bank an, ihre Nachhaltigkeitsstrategie vorantreiben zu wollen und ein führender Anbieter in dem Bereich zu werden. Angestrebt werden gemäss der Mitteilung die Bereitstellung von mindestens 300 Milliarden Franken an nachhaltiger Finanzierung in den nächsten zehn Jahren.

Reingewinn von 2,5 Milliarden

Credit Suisse teilte am Donnerstag auch die ersten Halbjahreszahlen des laufenden Jahres mit. Die Bank verzeichnet trotz der weltweiten Coronapandemie den höchsten Gewinn der letzten zehn Jahre. Der Reingewinn steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent auf 2,5 Milliarden Franken. Der Nettoertrag stieg dabei um 9 Prozent auf 12 Milliarden Franken.

Ende Juni verwaltete die Grossbank insgesamt 1,4 Billionen Franken an Vermögen. Im zweiten Quartal kamen Neugelder im Wert von 9,8 Milliarden dazu, im ersten Quartal waren es 5,8 Milliarden. Der Verwaltungsrat plant angesichts des guten Ergebnisses, die zweite Hälfte des Dividendenbetrags für das Geschäftsjahr 2019 an die Aktionäre auszuschütten.

Bereits im ersten Quartal meldete die Credit Suisse eine Steigerung des Nettoertrags um 7 Prozent und damit das beste Quartalsergebnis der letzten fünf Jahre. Der Vorsteuergewinn stieg um 13, der Reingewinn gar um 75 Prozent auf 1,3 Milliarden an.