Corona-Virus: Oswald Grübel glaubt nicht an Börsencrash

Börse Die Anleger zittern. Nach zwei tiefroten Tagen brachen die Kurse gestern in den frühen Handelsstunden an den europäischen Börsen nochmals ein. Dann keimte Hoffnung, es ging wieder leicht aufwärts. Zum Schluss resultierte beim Schweizer Leitindex SMI ein Plus von 0,3 Prozent, beim deutschen DAX ein Minus von 0,1 Prozent.

Inzwischen macht die Korrektur rund 7 Prozent aus. «In den letzten Tagen haben vor allem Spekulanten und Kleinanleger verkauft, die normalerweise ein höheres Risiko eingehen», sagt ein Kenner der Finanzmärkte, der frühere UBS-Chef und CS-Chef Oswald Grübel. Bis zu den beunruhigenden Nachrichten zum Corona-Virus vom Wochenende steckten die Anleger alles Negative unbeeindruckt weg, nun herrscht Katerstimmung.