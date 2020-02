Corona-Virus: Massive Umsatzeinbussen für europäische Firmen in China

Die Hiobsbotschaft für europäische Firmen mit Sitz in China kommt mit Ansage. Schliesslich bleibt die wirtschaftliche Misere in der Volksrepublik selbst dem blossen Auge nicht verborgen: Noch immer sind die Strassen in Peking wie leergefegt, fast alle Geschäfte geschlossen, der Verkehr selbst während Pendlerzeiten absolut gering.

Nun hat die europäische Handelskammer in Peking jedoch erstmals schwarz auf weiss die Auswirkungen des Corona-Virus auf heimische Firmen eruiert.

«Praktisch jede Firma ist betroffen, sogar stark betroffen», sagt Stephan Wöllenstein, Chef von Volkswagen China und Leiter der deutschen Aussenhandelskammer in Nordchina. In Zahlen ausgedrückt: knapp 60 Prozent aller 577 befragten Firmen erwarten «schwere» Auswirkungen für das eigene Geschäft, ein weiteres Drittel «mittelschwere» Folgen.