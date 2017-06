Die "The Donald J. Trump Presidential Twitter Library" betitelte Schau öffnete am Freitag (Ortszeit) um die Ecke des Trump Towers in New York. Sofort bildeten sich lange Menschenschlangen vor dem Eingang.

Die Ausstellung zeigt unter anderem Trumps beste Tweets in Goldrahmen, sowie weitere Tweets nach Themen geordnet. Ausserdem können sich Besucher auf eine goldene Toilette in einem nachgebauten Oval Office setzen und selbst twittern. Die Pop-Up-Ausstellung ist nur bis zum Sonntag zu sehen.