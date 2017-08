Die beiden Medienunternehmen gaben die Transaktion am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Der Kauf erfolgte rückwirkend per 1. Januar 2017. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie es im Communiqué heisst. Die Baz Holding AG sitzt SVP-Stratege Christoph Blocher im Verwaltungsrat. Ausserdem hält er eine wesentliche Beteiligung.

Der Zehnder-Verlag mit Sitz in Wil SG ist heute mit elf Büros in 16 Gebieten der Ost- und Zentralschweiz sowie in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und Zürich im Geschäft mit Gratis-Wochenzeitungen tätig. Das Angebot umfasst 25 Titel mit 29 Splitausgaben. Bedient würden 800'000 Leserinnen und Leser, heisst es weiter.

Im Aargau gehören die Aarauer Nachrichten, die Lenzburger Nachrichten und die Zofinger Nachrichten zum Zehnder-Verlag. Im Kanton Solothurn ist es die Neue Oltner Zeitung.