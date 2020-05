Chef des Feriendienstleisters Hapimag stellt in Aussicht: Bald können Mitglieder Aktien voneinander kaufen

Wann öffnet Hapimag seine Resorts wieder?

Hassan Kadbi: Wir haben unseren Mitgliedern einen Wiedereröffnungsplan für die meisten unserer 58 Resorts vorgestellt. Wir beginnen Ende Mai mit ersten Resorts in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Jenes in Flims öffnet beispielsweise am 20. Juni, weil dann auch die Seilbahn wieder fährt.

Und welches Resort wird als letztes wieder eröffnen?

Das wird voraussichtlich Puerto de la Cruz auf den Kanarischen Inseln sein. Das hängt vor allem von den Flugverbindungen ab. Aber wir können jederzeit flexibel auf neue Entwicklungen reagieren und benötigen an jedem Standort maximal zwei Wochen für eine Wiedereröffnung.

Wie haben die Kunden auf die Öffnungen reagiert?

Sehr gut, in den letzten Wochen konnten wir einen starken Anstieg an Neubuchungen verzeichnen. Mit den Buchungen bis Ende Jahr hätten wir bereits 50 Prozent der Auslastung vom Vorjahr und täglich kommen mehr Buchungen rein. Einige Resorts sind in der Ferienzeit bereits ausgebucht. Wir führen derzeit auch eine Umfrage bei unseren Mitgliedern durch, und 50 Prozent haben bereits einen Urlaub mit Hapimag gebucht oder möchten noch buchen und nur 8 Prozent sagen, dieses Jahr nicht mehr Reisen zu wollen.

Wird auch gefragt, was sich die Kunden für die Resortbenutzung wegen Corona wünschen?

Dazu haben wir spannende Zwischenresultate. Während bei Mitgliedern aus Südeuropa am wichtigsten ist, dass überall Desinfektionsmittel zugänglich sind und erst danach Dinge wie Essenslieferservices eine Rolle spielen, ist es bei den Mitgliedern aus Zentraleuropa genau umgekehrt. Das hängt wohl damit zusammen, dass der Süden vom Virus so schwer getroffen wurde.

Hapimag musste Resorts in 16 verschiedenen Ländern schliessen, wie anstrengend war das?

Sehr, in der Zeit ab Mitte März, als sich die Ereignisse überschlugen, haben meine Teamkollegen und ich nicht mehr viel geschlafen. In der Schweiz wurde sehr klar kommuniziert und man wusste, wer die Ansprechperson bei den Behörden ist. In vielen anderen Ländern war das nicht so. Auch was die Angestellten betrifft, war es schwierig. Wir konnten die Mitarbeitenden vielerorts in Kurzarbeit stellen, in Marokko aber gibt es ein solches Instrument beispielsweise nicht. Wir hätten sie also entlassen müssen, was für uns aber nicht in Frage kam.