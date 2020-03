Chef der Bankiervereinigung über Engagement in der Coronakrise: «Diese Aktion liegt in unserem ureigensten Interesse»

Firmen kommen innert 30 Minuten zum Geld», so hatte es Finanzminister Ueli Maurer versprochen, als er das 20 Milliarden Franken schwere Liquiditätspaket bekannt gab. Es war eher ein salopper Spruch. Doch, wie Jörg Gasser, CEO der Bankiervereinigung, sagt: «Die meisten Banken haben den Bundesrat beim Wort genommen.»

Diesen Eindruck hatte Gasser zumindest, als er gestern Morgen um 10 Uhr an einer Telefonkonferenz teilnahm mit Banken und Behörden. Zu dieser frühen Tageszeit waren Hunderte von Krediten gesprochen worden. So berichtet es Gasser im Gespräch mit CH Media. Es war also nicht so, dass die Gesuche eingegangen und in Prüfung wären. Die Betriebe hatten ihr Geld. Werden bei so viel Tempo die Kreditbegehren überhaupt sorgfältig geprüft?