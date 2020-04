CEO-Grüsse aus dem Homeoffice: Wie die Chefs von CS, Swisscom, Roche & Co. in Coronazeiten führen

Roberto Cirillo, 48, CEO Schweizerische Post: Die Ideen kommen beim Bewegen

«Das Arbeiten von zu Hause ist für mich eine Herausforderung. Für mich und meine Arbeit ist es wichtig, im engen, menschlichen Austausch zu sein – mit Kollegen, Mitarbeitenden, Kunden und Behörden. Ich führe nicht über E-Mails. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, bleibe ich aber nicht nur vor dem Laptop sitzen, sondern telefoniere mit den Kollegen stehend oder umhergehend. Ideen habe ich nur, wenn ich mich bewege und meine Notizen und Skizzen bringe ich immer noch auf Papier. Die grosse Mehrheit unserer Mitarbeitenden ist nicht zu Hause, sondern überall im Land im Dienste der Bevölkerung. Meine Präsenz bei ihnen vor Ort ist notwendig, gerade jetzt. Deshalb steuere ich die Post nur an zwei bis drei Tagen pro Woche von zu Hause aus, an den anderen Tagen besuche ich Post-Standorte und den Hauptsitz in Bern.»

«Homeoffice ist für mich keine grosse Umstellung, da ich seit längerem zeitweilig von zu Hause aus arbeite und nicht jeden Tag in Bern im Büro bin. Was mir aber fehlt, ist der persönliche Kontakt, das zwischen den Zeilen, das Kaffeegespräch. Ich bin jetzt viel in Telefon- oder Video-Konferenzen. Das hilft in der jetzigen Situation, ist aber sehr anstrengend und kann auf die Dauer den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Bei der SBB haben wir viele Mitarbeitende, die kein Homeoffice machen können. Sie sorgen jeden Tag vor Ort dafür, dass die Bahn fährt und pünktlich, sicher und sauber ist. Diese Kolleginnen und Kollegen werden dabei von tausenden unterstützt, die im Homeoffice arbeiten. Es ist wichtig, dass man auch zu Hause einen Tagesplan hat, mit Partner und Kindern abmacht, wer wann was wo macht. Ich mache das mit meinem Mann auch so.»

Severin Schwan, 52, CEO Roche: Die Familie trifft sich jetzt mehr zum Essen