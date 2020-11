Bund schnürt neues Mega-Hilfspaket: Mindestens 1 Milliarde Franken für angeschlagene Firmen

Die Angst sei gross. So beschreibt Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi die Stimmung unter seinen Mitgliedern mitten in der zweiten Coronawelle. Die meisten KMU hätten zwar noch Reserven, gehe es so weiter, seien diese aber schnell weg, sagte er kürzlich in einem Interview mit CH Media.

Der Staat ist also im Zugzwang, der Wirtschaft erneut unter die Arme zu greifen – zumindest dort, wo er es nicht ohnehin schon tut. An sich hat das Parlament im September mit dem Covid-19-Gesetz die Unterstützung für Härtefälle als neues Instrument installiert. Doch damals war die zweite Welle noch kaum ein Thema. Ursprünglich sahen Bund und Kantone deshalb lediglich 400 Millionen Franken für Härtefälle vor. Beide hätten je 200 Millionen beigesteuert.

Derweil forderte Finanzminister Ueli Maurer Zurückhaltung. Mit mahnendem Ton sagte er vergangene Woche, der Bund könne nicht jedes Unternehmen retten.

Doch schon damals war auch dem SVP-Bundesrat klar, dass die 400 Millionen nicht reichen würden. Nun zeichnet sich ab, dass er ordentlich mehr Geld in die Hand nimmt. Das zeigen Recherchen von CH Media. «Das Finanzdepartement ist bereit, weit über eine Milliarde Franken zu sprechen», heisst es aus bundesratsnahen Kreisen.