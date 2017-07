Es handelt sich um Anteilsscheine an Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, wie diese am Montag mitteilte. 2,42 Milliarden Dollar gehen an die Gates-Stiftung, die sich für die Bekämpfung von Krankheiten, Armut und Bildungsmangel einsetzt.

Buffett hält noch 17 Prozent an Berkshire. Seit 2006 hat er an die fünf Organisationen insgesamt 27,54 Milliarden Dollar gespendet, davon 21,9 Milliarden an die Gates-Stiftung.

Der "Forbes"-Liste zufolge bleibt Buffett der viertreichste Mensch der Welt - auch nach seiner aktuellen Spende. Davor hatte das Magazin sein Nettovermögen auf 76,3 Milliarden Dollar geschätzt. Vor ihm lagen sein Freund Gates mit 89,4 Milliarden, Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 84,8 Milliarden und der spanische Handelsmagnat Amancio Ortega ("Zara") mit 81,8 Milliarden Dollar.