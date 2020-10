Bündner Regierung spricht 850'000 Franken für Winterkampagne

(agl) So will der Kanton mit einer neuen Online-Kampagne neue Gäste in die Region holen. Die Kampagne des Vereins Graubünden Ferien verfolge das Ziel, Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Winterzeit normalerweise im Ausland verbringen, für einen Aufenthalt im Kanton Graubünden zu begeistern. Dies schreibt das Departement für Volkswirtschaft und Soziales in einer Mitteilung vom Mittwoch. Mit einem Sonderbeitrag von 850'000 Franken wolle die Regierung dazu beitragen, die touristische Nachfrage zu stimulieren.

Weiter hat die Regierung einen einmaligen Beitrag von 294'000 Franken für GastroGraubünden gesprochen, zur Unterstützung von digitalen Systemen für die Tischreservation. Diese sollen den administrativen Aufwand der Betriebe verkleinern. Damit einhergehend will der Kanton die Tourismusakteure optimal auf die Wintersaison vorbereiten. Die Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden soll damit beauftragt werden, verschiedene Sensibilisierungsveranstaltungen durchzuführen. Dabei soll es unter anderem um die Einhaltung von Schutzkonzepten und das Vorgehen bei Verdachtsfällen gehen.