Wenige Blocks hinter der weitläufigen Anlage der Hochschule MIT sind die Holzstufen zu den Veranden der Einfamilienhäuser abgetreten, blättert der Lack von den Fassaden.

Was wie eine verschlafene amerikanische Vorstadt anmutet, ist in Tat und Wahrheit Teil des Gravitationszentrums der weltweit grössten Life-Sciences-Szene. Ein paar Blocks weiter, auf der Tangente zwischen den Hochschulen MIT und Harvard haben unzählige Start-ups und grosse Pharmafirmen alte Lagerhallen umfunktioniert, neue, höhere Bauten errichtet. Von den oberen Etagen reicht der Blick über den Charles River auf das Stadtzentrum Bostons, wo sich gleich mehrere der landesweit renommiertesten Krankenhäuser befinden.

Es ist der perfekte Mikrokosmos, um an der nächsten Innovation für den Gesundheitsmarkt zu arbeiten. Das wissen auch Schweizer Start-ups. Immer mehr von ihnen schlagen die Brücke nach Boston, um von dort aus den weltweit lukrativsten US-Gesundheitsmarkt zu erschliessen. Hier, so scheint es, gibt es von allem mehr: Investoren, Geld, Kunden, Partner, Kontakte.

Zugang zum grössten Life-Sciences-Cluster der Welt

«Wir haben hier Zugang zum grössten Life-Sciences-Cluster der Welt und sind nahe bei unseren Kunden», sagt Piero Zucchelli. Der gebürtige Italiener ist Gründer und CEO des Genfer Startups Andrew Alliance. Der ehemalige Cern-Physiker hat einen Roboter entwickelt, der eine der mühsamsten Handarbeiten in den Forschungslabors übernimmt: das Pipettieren. Andrew, so heisst der Roboter, füllt flink beliebige Flüssigkeiten in die kleinen Vertiefungen der Plexiglasplatten, wie sie Medikamentenforscher im Labor für Tests verwenden. Das alleine ist keine neue Erfindung. Aber Andrew sei, anders als seine Mitstreiter, mit zehn Kilogramm sehr viel kleiner und zehn Mal günstiger, sagt Zucchelli. Ein Verkaufsargument, das zu überzeugen scheint. Laut eigenen Angaben steht der smarte Helfer bereits bei den meisten der zwanzig grössten Pharmafirmen im Labor. Der wesentliche Treiber dafür war die Expansion in die USA. «Die meisten unserer Kunden sind hier», so Zucchelli.

Nicht nur die Kunden, sondern auch die Investoren sitzen hier sozusagen vor der Haustür. Auf der Suche nach Kapital, um die Marktlancierung von Andrew zu finanzieren, holte Zucchelli den Bostoner Wagniskapital-Fonds Omega an Bord. Dieser verwaltet ein Vermögen von einer Milliarde Dollar.

Um im US-Markt weiter zu wachsen, hat Andrew Alliance am Rande von Cambridge in einem unscheinbaren Klinkerbau kürzlich ein grösseres Büro bezogen. In den weiss gestrichenen Räumen ist Roboter Andrew zu Demonstrationszwecken im Einsatz. Am neuen Ort ist genügend Platz für die wachsende Verkaufsmannschaft vorhanden. Der Ausbau in Boston bedeute nicht, dass man in der Schweiz kürzertrete. Die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion blieben weiter in der Westschweiz, sagt Zucchelli.

Kapital folgt der Expertise

«Die simple Eleganz der Technologie hat uns bei Andrew Alliance überzeugt», sagt Richard Lim, Partner bei Omega. Deshalb sei man bei der Firma eingestiegen und habe die kommerzielle Schaltzentrale nach Boston gebracht. Lim steht am Fenster und schaut auf die Häuserschlucht, die sich von seinem Büro aus präsentiert: «Denn der beste Unternehmer hat nur Erfolg, wenn sein Umfeld ihn unterstützt.» Das biete Boston mit seinem dichten Netz an Akademien, Spitälern, Pharma und Start-ups. Selbst aus dem Silicon Valley kämen deshalb häufiger Life-Sciences-Firmen nach Boston.

Folglich sei auch die Dichte der Wagniskapital-Geber sehr hoch, sagt Lim. Der Bostoner hat die Biotech-Szene hier schon miterlebt, als sie vor gut 25 Jahren noch in den Kinderschuhen steckte und als «Wilder Osten» galt. «Das Kapital folgt der Expertise», sagt er. Und die sei heute ganz klar hier in Boston. In den USA werden im Quartal etwa 35 neue Life-Sciences-Start-ups gegründet, sagt Christopher Viehbacher, Präsident der von Ernesto Bertarelli finanzierten Firma Boston Pharmaceuticals und Chef des BertarelliInvestmentfonds Gurnet Point Capital. «Die meisten davon sitzen hier in Boston. Entsprechend hoch ist auch die Dichte an Investoren. Sie stehen im nahen Kontakt zu vielen Firmen, verfolgen ihre Entwicklung hautnah und wissen so, wann der Einstieg entlang des eigenen Risikoprofils am günstigsten ist.» Die Summe an Wagniskapital stand 2015 mit 2,1 Milliarden Dollar auf Rekordniveau. Damit flossen knapp 30 Prozent des gesamten Wagniskapitals im Land in den Bundesstaat Massachusetts, in dem Boston liegt (siehe Box).