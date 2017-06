Zudem wird der Konsument zum Teil zu wenig informiert. Die Studie fand heraus, dass bei gewissen TV-Gerät-Modellen die Stromspareinstellungen standardmässig deaktiviert sind - und damit der Stromverbrauch in der Realität höher ausfällt als in den Labortests. In der Studie wurde jeweils ein Fernseher, ein Kühlschrank und eine Abwaschmaschine untersucht.

"Betrug am Endkonsumenten"

Cécile Thomi von der Stiftung für Konsumentenschutz sprach von einem "Betrug am Endkonsumenten". Der Fall erinnere sie stark an den VW-Abgasskandal. "Realitätsbezogene Angaben sind zwingend", sagte Thomi auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Darauf basiere schlussendlich die Kaufentscheidung.

Die Studienautoren fordern, die Testverfahren der Realität anzupassen, öfters zu aktualisieren und hilfreiche Informationen an den Kunden zu bringen.

Für Thomi ist die Forderung, den Kunden zusätzlich zu informieren, jedoch keine definitive Lösung und kann "höchstens ein erster Zwischenschritt" bis zu den effektiv richtigen Angaben sein.

Gemäss dem Bundesamt für Energie (BFE) wird die Energieetikette der EU zurzeit überarbeitet. Das Energielabel der EU gilt auch für die Schweiz. Das BFE verfolge deshalb die Entwicklungen der EU in diesem Bereich, teilte das Bundesamt auf Anfrage mit. Bestrebungen, die Messmethoden einheitlich anzupassen und zu standardisieren, würden unterstützt.