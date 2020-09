Bernhard Alpstaegs Swisspor-Gruppe kauft Traditionsfirma ZZ Wancor

(mim) Die in Steinhausen beheimatete Swisspor-Gruppe übernimmt die ZZ Wancor AG von der in Wien domizilierten Wienerberger-Gruppe. Wie es in einer Mitteilung heisst, holt die Swisspor-Gruppe von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg damit «ein Schweizer Traditionsunternehmen mit einer 155-jährigen Geschichte zurück in die Schweiz».

ZZ Wancor beschäftigt in der Schweiz rund 160 Mitarbeitende, betreibt zwei Dachziegelwerke und ein Backsteinwerk. Die Belegschaft und die Standorte in den Kantonen Zürich, Thurgau und Basel-Land werden übernommen, heisst es in der Mitteilung. Der Hauptsitz des weiterhin eigenständig geführten Unternehmens befindet sich in Regensdorf im Kanton Zürich. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Swisspor-Gruppe beschäftigt rund 3200 Mitarbeitende und befindet sich im Eigentum der Familien Alpstaeg. Der Anbieter von Technologien für die Dämmung und Dichtung der Gebäudehülle hat letztes Jahr einen Umsatz von über einer Milliarde Franken erwirtschaftet. Die Wienerberger-Gruppe ist ein weltweit tätiges börsenkotiertes Unternehmen im Bereich Gebäudehüllen. Mit dem Verkauf von ZZ Wancor zieht sich Wienerberger aus dem Schweizer Markt zurück.

Update folgt