Auf Homeoffice folgt Haustierboom: Bello, Miezi und Co. sind wegen Corona beliebter denn je

Der Laptop auf dem Esstisch, die Katze auf dem Schoss. Ihr Schnurren begleitet das Tippen von E-Mails. Die Hand streicht ab und zu über das weiche Fell. In der Pause kurz frische Luft und Gassi mit dem jungen Hund. So lässt sich Homeoffice doch recht gut ertragen. Das haben sich wohl viele Schweizerinnen und Schweizer gedacht – und sich während der Pandemie kurzerhand ein Haustier angeschafft.

Bei Schweizer Züchtern und in den Tierheimen gingen Welpen und Babykätzchen plötzlich weg wie warme Weggli. Und auch im Internet explodierte die Nachfrage: Auf der Anzeigeplattform Anibis.ch haben die Suchanfragen nach Hunden und Katzen vor allem in den Sommermonaten um fast 30 Prozent zugenommen.

Einen noch stärkeren Trend verzeichnet das Portal Tutti.ch: Dort stieg die Zahl der Suchanfragen für Hunde im Vergleich zur Vorjahresperiode März bis Oktober um rund 80 Prozent, für Katzen sogar um etwas mehr als 90 Prozent. Vermehrt suchten Schweizerinnen und Schweizer auch nach Hasenställen, Hühnern und Schildkröten. Am beliebtesten sind laut einer Tutti-Sprecherin aber nach wie vor Labradorwelpen und Katzenbabys.

In Schweizer Haushalten leben so viele Tiere wie noch nie

Die Nachfrage bei den Anbietern spiegelt sich in den Statistiken: Nach Angaben der nationalen Tierdatenbank Amicus stieg die Zahl der registrierten Hunde nach dem Lockdown deutlich an. Im August verzeichnete die Datenbank sogar einen rekordhohen Zuwachs. Im Oktober nahm der Trend nun wieder ab. Derzeit leben 524'249 registrierte Hunde in der Schweiz.

Weil Katzen – anders als Hunde – nicht zwingend registriert werden müssen, ist es nicht möglich, deren genaue Anzahl in der Schweiz festzustellen. Viele Halter lassen ihr Tier aber chippen, wodurch Kleintiere wie Katzen, Kaninchen oder Hamster in der Anis-Datenbank registriert werden. Und auch dort zeichnet sich ein deutlicher Zuwachs ab: In den vergangenen Monaten wurden eindeutig mehr Tiere registriert als noch im Vorjahr. Momentan leben 638'304 gechippte Katzen in der Schweiz. Das sind über 51'000 mehr als noch vor einem Jahr. Die tatsächliche Anzahl in der Schweiz lebenden Stubentiger dürfte weitaus höher sein.