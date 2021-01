Arbonia verkauft das Fenstergeschäft an die dänische Dovista-Gruppe – die 2500 Mitarbeitenden werden übernommen

(pd/lim) Die Arbonia hat entschieden, sich von ihrem Fenstergeschäft mit den fünf Gesellschaften Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual, Webcom und Wertbau zu trennen. Das teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilng mit. Käuferin ist die dänische Dovista Gruppe, die zur dänischen VKR Holding gehört. Die Dovista-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Fenster und Aussentüren primär für die skandinavischen und nordeuropäischen Märkte und ist ein führender Fensteranbieter in Skandinavien. Ihre Produktionswerke liegen in Dänemark, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden.

«Gemeinsam werden die Dovista-Gruppe und die Division Fenster zu einem wichtigen Akteur im europäischen Fenstergeschäft», heisst es weiter. Die Dovista-Gruppe erlange durch diese Akquisition den Zugang zu den zentraleuropäischen Märkten Schweiz, Deutschland, Polen und Slowakei, in denen die Division Fenster starke Marktpositionen innehabe. Zusätzlich wird ihr Produktportfolio ergänzt um Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster.

Die Division Fenster wiederum erhalte unter dem neuen Dach dieses strategischen Eigentümers die Möglichkeit, weiter zu wachsen und den Vertrieb in Europa auszubauen. Die bestehenden Marken Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual und Wertbau bleiben bestehen und werden weiter ausgebaut. Die Arbeitsverhältnisse der rund 2500 Mitarbeitenden werden unverändert übernommen.

Es fliessen 350 Millionen Franken

Die aus der Transaktion der Arbonia zufliessenden Mittel sowie die Übernahme von Finanzschulden durch die Käuferin werden rund 350 Millionen Franken betragen, was zu einer hohen Netto Cash-Position führen wird. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Der Vertragsvollzug wird im zweiten Quartal 2021 erwartet. Ein grosser Teil des Verkaufserlöses werde zur weiteren Steigerung des Unternehmenswertes verwendet, indem die verbleibenden Divisionen der Arbonia beschleunigt weiterentwickelt und gestärkt werden sollen.