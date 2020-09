Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, Recycling: So will die Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche nachhaltiger werden

In dessen Rahmen will man die gesamte Wertschöpfungskette der Schweizer Textil- und Bekleidungsbranche auf mehr Nachhaltigkeit trimmen. Nina Bachmann, Leiterin Technologie und Umwelt bei Swiss Textiles, räumt ein:

Vorgesehen ist, bis kommenden März «griffige Ziele und Massnahmen zu definieren». Dieser Zeitplan klingt sportlich, sollte aber laut Bachmann dank der Vorarbeit einhaltbar sind. Zumal in der Schweiz und rund um die Welt in den vergangenen Jahren viele Initiativen für mehr Nachhaltigkeit entstanden seien. Hier gelte es sich abzustimmen, Ideen zu bündeln und Synergien zu nutzen, sagt Bachmann.

Daraus könnten Pilotprojekte entstehen, etwa die Verarbeitung anderer Materialien oder der Aufbau eines Recyclingsystems. Als Beispiel nennt Bachmann Produktionsabfall wie Schnittkanten. Um dafür einen Abnehmer zu finden, sei ein Unternehmen allein meist zu klein. Spannten aber Firmen zusammen, kämen sie auf grössere Volumen mit besseren Chancen bei Wiederverwertern.

Ein Auge auf die Arbeitskräfte in ärmeren Ländern

Wie Bachmann sagt, will man bis kommenden Frühling messbare Ziele formulieren. Mögliche Punkte seien eine Reduktion des CO2-Fussabdrucks in der internationalen Lieferkette, eine Senkung des Wasserverbrauchs oder der Anteil an Biofasern in der Produktion, stets versehen mit konkreten Zahlen.

Einen klaren Schwerpunkt setzt Swiss Fair Trade, wie Geschäftsführer Philipp Scheidiger sagt: