Angst vor dem Ausverkauf des Internets: Netzaktivisten kämpfen gegen Hedgefonds

Vergleichbar mit Vorwahlen im Telefonnetz sind Domains im World Wide Web eine Kennung für spezifische Netze. 1984 wurde das Domain Name System (DNS) eingeführt, eine Art Telefonbuch des Internets, mit den Suffixen .gov (für Regierungseinrichtungen), .mil (für das Militär), .edu (für Bildungseinrichtungen), .org (für Nichtregierungsorganisationen), .net (für Netzwerke) sowie .com (für kommerzielle Seiten). An das Arpanet, den Vorgänger des Internets, waren damals gerade mal 1000 Rechner angeschlossen. Ende der 1980er-Jahre wurden schliesslich die Top-Level-Domains für Länder vergeben. Auch die DDR bekam eine eigene Länderdomain (.dd), an die damals bloss ein paar Universitätsnetze in Jena und Dresden angebunden waren. Das Internet erlebte der real existierende Sozialismus nicht mehr. (chm)