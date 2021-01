Was erfreulich ist, ist dass die einzelnen Bodensee-Teilregionen nach wie vor recht günstig im Vergleich zu den nationalen Referenzwerten stehen. Hier hat sich also nichts Wesentliches verschoben.

Die Statistikplattform Bodensee ist eine ständige Arbeitsgruppe der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Sie hat vor den Auftrag statistische Kennzahlen zum grenzüberschreitenden Bodenseeraum zur Verfügung zu stellen. Die St.Galler Fachstelle für Statistik ist dabei die Geschäftsstelle.

12 Prozent höher als im Dezember 2015

Nach dem neuesten Bericht waren im Dezember 2020 fast 86000 Personen bei den Arbeitsmarktbehörden in der Bodenseeregion als arbeitslos registriert. In den vergangenen fünf Jahren zeigte sich nach einem stabilen Verlauf bis Ende 2016 eine abnehmende Tendenz der absoluten Arbeitslosenzahlen bis ins Jahr 2019, heisst es im Bericht.

Im letzten Jahr dann sei der Ausbruch der Covid-19-Pandemie mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergegangen. Die Arbeitslosenzahl habe zum Jahresende 2020 einen Höchststand im Fünfjahreszeitraum erreicht und liege nun um fast 12 Prozent über dem Wert vom Dezember des Jahres 2015.

Anteil Frauen stagniert

Der Anteil der Frauen an allen registrierten Arbeitslosen beträgt demnach aktuell 43,1 Prozent und ist gegenüber 2019 gleich geblieben. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer liegt bei 41,5 Prozent (2019: 41,2). Bemerkenswert in der Statistik ist, dass 30,4 Prozent aller registrierten Arbeitslosen in der Bodenseeregion 50 Jahre oder älter sind. Das ist zwar eine leichte Abnahme gegenüber dem Vorjahr mit 31,1 Prozent, bestätigt aber einen Trend, der sich schon seit mehreren Jahren abzeichnet, unabhängig von Krisensituationen. Ein direkter Vergleich der Arbeitslosenquoten über die Bodenseeregionen sei aufgrund der unterschiedlichen Erhebungs- und Rechtsgrundlagen nicht sehr aussagekräftig, merken die Statistiker kritisch an. Innerhalb der jeweiligen Regionen zeige sich jedoch, dass die Bodensee-Arbeitslosenquoten zum Teil deutlich niedriger seien als die nationalen Referenzwerte. Sicher lässt sich demnach jedochfeststellen, dass die Arbeitslosenquoten im ersten Halbjahr 2020 in allen vier Teilregionen des Bodensees gestiegen sind. Die Quoten zeigen nach der Jahresmitte 2020 dann tendenziell wieder eine Beruhigung, heisst es im Bericht.

Vorarlberg mit hoher Quote

In Vorarlberg fallen die Schwankungen bei der Arbeitslosenquote stärker aus, was unter anderem auf der unterschiedlichen Berechnung im Vergleich zu den anderen Teilregionen beruht. Der starke Effekt mit einem Anstieg auf 8,5 Prozent Anfang 2020 sei auch auf die abgebrochene Wintersaison wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Am deutschen und schweizerischen Bodenseeufer liegen die Arbeitslosenquoten mit 3,6 und 3,5 Prozent eng beinander.