Albtraum an der Börse: Das erste Quartal war das schlechteste seit 1987

Es ist ein Quartal für die Geschichtsbücher. Weltweit verloren die Aktienmärkte in den ersten drei Monaten dieses Jahres massiv an Wert. In den USA brach etwa der Index Dow Jones rund 23 Prozent ein. Das ist der grösste Verlust in einem Quartal seit 1987. Damals verlor das bekannte amerikanische Börsenbarometer gar 25 Prozent. Noch grössere Verluste verzeichnete der Dow Jones einzig in den 1930er-Jahren während der grossen Depression. Interessant ist auch der Vergleich mit der Finanzkrise: Damals verzeichnete der Dow Jones nie einen Absturz von 20 Prozent oder mehr in einem Quartal.

Ein historisches Ausmass nehmen auch die Verluste in Europa an. Der EuroStoxx 50 gab über 25 Prozent nach, zuletzt hatte er nur im dritten Quartal 2002 noch herbere Einbussen von fast 30 Prozent erlitten. Unter den einzelnen Ländern verloren wenig überraschend der italienische und spanische Aktienmarkt am stärksten, dort hat sich das Coronavirus besonders stark ausgebreitet. Deutschland, Grossbritannien und Frankreich kamen etwas glimpflicher davon.