Air Berlin ist am Flughafen Zürich hinter der Swiss die zweitgrösste Fluggesellschaft. Viele sonnenhungrige Schweizer fliegen mit der Airline in die Ferien. Doch ob das mittelfristig so bleibt, ist unklar. Denn Air Berlin schreibt rote Zahlen. Für Passagiere stellt sich deshalb die Frage: Wie sicher ist mein Flugticket, sollte die Airline auf finanziellen Gründen ihren Betrieb plötzlich einstellen? Die Antwort: Alles andere als sicher. Die Kunden würden für ihren obsoleten Flugschein keine Umbuchung und schon gar nicht eine Rückerstattung erhalten.

In Deutschland sind Konsumentenschützer vorgeprescht. Sie verlangen einerseits eine verbindliche Garantie-Erklärung von der Airline, dass der Flugplan eingehalten wird. Und sie bringen eine alte Forderung wieder aufs Tapet: Eine Insolvenzversicherung für Airlines. Im Fall des Groundings sollen die Passagiere ihr Geld zurückerhalten.

Eine Forderung, die hierzulande Zustimmung erhält. «Eine solche Lösung wäre auch in der Schweiz nötig», sagt Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz.