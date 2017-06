Dabei meldeten deutlich mehr Unternehmen im Espace Mittelland, in der Zentralschweiz und im Tessin Konkurs an, wie das Wirtschaftsinformationsunternehmen Bisnode D&B am Dienstag mitteilte. Dort stiegen die Firmenpleiten zwischen 12 und 19 Prozent.

Weniger Konkurse gab es dagegen in der Region Südwestschweiz, in der die Kantone Genf, Waadt und Wallis zusammengefasst sind (-8 Prozent), und in Zürich (-3 Prozent).

Unter dem Strich existierten aber trotz mehr zahlungsunfähigen Firmen mehr Unternehmen. Alleine im Mai wurden 3526 neue Firmen gegründet - das sind 10 Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn wurden 17'793 Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen, 4 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2016.