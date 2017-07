Das Geld soll in die Lehrlingsausbildung fliessen, aber auch an Geschäfte umverteilt werden, die ausschliesslich bediente Kassen haben. So soll die Massnahme dazu beitragen, Arbeitsplätze im Detailhandel zu sichern.

Landesweite Steuer kostete Coop 170, Migros 150 Millionen Franken

Noch in diesem Sommer berät das Genfer Parlament über den Gesetzesentwurf. Wie die «Handelszeitung» berichtet, wappnen sich die Detailhändler bereits für die anstehende Debatte. In einem Positionspapier rechnen sie vor, was eine solche Regelung kosten würde.