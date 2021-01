Zwei Podestplätze in Adelboden: Die Schweizer halten beim «wichtigsten Rennen» dem Druck stand

Marco Odermatt stand bei diesem Tiefpunkt auch am Start, im Alter von 19 Jahren. Es war sein erster Auftritt in Adelboden, mit Startnummer 44, für den zweiten Lauf konnte er sich nicht qualifizieren. Seither sind vier Jahre vergangen und Odermatt steht an der Weltspitze. Am Freitag sorgte er mit seinem dritten Rang für den ersten Schweizer Podestplatz im Riesenslalom am Chuenisbärgli seit 2008. Am Samstag doppelte sein Teamkollege Loïc Meillard nach und wurde ebenfalls Dritter. «Wenn mir vor dem Wochenende einer gesagt hätte, dass wir in zwei Tagen einen Podiumsplatz haben, wäre ich sehr zufrieden gewesen», sagte Krug. Es wurden sogar zwei Podestplätze. Odermatt und Meillard stehen nun in der Disziplinenwertung auf Platz 2 und 4. Die Betreuer vieler Nationen würden nun wohl gerne mit Krug die Jacke tauschen.

«Er ist der Beste»

Die Gefühlswelt im Riesenslalomteam hat sich grundlegend verändert. Das hat auch mit Krugs Arbeit, mit seiner Erfahrung zu tun. Der zurückgetretene Schwede Hans Olsson, der einst auch unter ihm trainierte, adelte ihn am Wochenende in den sozialen Medien: «Ein Traumcoach. Er ist nicht einer von den besten. Er ist der Beste.»

Krug hat aber auch unfassbar talentiertes Personal. Am Donnerstagabend sagte er über seine Athleten, die er oftmals mit «die Burschen» betitelt, sie seien alle «sehr gut ausgebildete Skifahrer». Hinzu kommt die aussergewöhnliche Dynamik in der Mannschaft. Odermatt und Meillard, der 23- und der 24-Jährige, pushen das Niveau mit ihrem Speed. Daraus ergibt sich ein Wettbewerb, der auch Gino Caviezel und Justin Murisier weiterbrachte. Alle vier konnten in diesem Winter ihren eigenen Podestplatz feiern. In Adelboden sorgten die vier in zwei Rennen für sieben Top-Ten-Plätze. Und das an demjenigen Ort, der wegen der Erwartungshaltung auch mental sehr anspruchsvoll ist. Krug sagte: «Es ist eigentlich für uns das wichtigste Rennen. Wir wissen alle, wir müssen uns in Adelboden präsentieren.»