Zuschauer haben wenig Einfluss auf das Spiel: 11 Erkenntnisse zu den Geisterspielen in der Bundesliga

Der zwölfte Mann bringt wenig. So hart es klingt, aber Fans haben kaum Einfluss auf das Spiel ihrer Mannschaft. Dies zeigt die Statistik nach vier Runden Geisterspiele in der deutschen Bundesliga. Dennoch weisen die Partien ohne Zuschauer Unterschiede zu gewöhnlichen Bundesligapartien auf. Wir zeigen elf Erkenntnisse aus den ersten vier Geisterspielrunden.

1. Der Heimvorteil ist weg

Zuschauer sind tatsächlich entscheidend für den Heimvorteil. Die Vorteile bezüglich Stadionkenntnis, Rasen oder Platzgrösse spielen dagegen offenbar keine Rolle. In der Vor-Corona-Saison siegte in den neun Partien pro Runde im Schnitt 3,76 Mal das Heimteam, nach Corona ist dieser Wert weniger als halb so hoch (1,75). Über den Fakt der fehlenden Heimfans klagen dementsprechend einige Vereine. Insbesondere Freiburg und Union Berlin profitieren sonst von den Fans – und kommen ohne sie nicht auf Touren. Dagegen entwickelt sich Werder Bremen positiv, das in dieser Saison am Druck des eigenen Publikums fast zerbrach.

Ob sich die Statistik des wegfallenden Heimvorteils in der Schweiz ebenfalls bestätigt, ist fraglich. Denn in den Schweizer Stadien kommt ein weiterer Aspekt hinzu: die Kunstrasenplätze in Bern, Neuenburg und Thun.

2. Spielen statt Kämpfen