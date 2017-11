Die Angstzustände begannen vor einem Jahr. Vor den Rennen in Killington fühlte sich Mikaela Shiffrin plötzlich unwohl. «Ich bin normalerweise nie nervös. Aber plötzlich war ich so zittrig, dass ich mich übergeben musste», sagte die 22-Jährige der Zeitung «The New Yorker» vor der Rückkehr in den US-Bundesstaat Vermont an diesem Wochenende. Es ging so weit, dass sie später einen Psychiater kontaktierte, der ihr half, mit ihren Ängsten umzugehen.

Doch was war passiert, dass eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Sportart schon fast alles gewonnen hatte, plötzlich vor einem normalen Rennen zitterte? Um das zu verstehen, muss man die Geschichte der Familie Shiffrin erzählen, die in Killington eine Wende nahm.

Rückblick: 1985 arbeitet Eileen Condron als Krankenschwester in der Nähe von Boston. Im St. Elizabeth Hospital ist Jeff Shiffrin als Anästhesist angestellt. Die beiden begegnen und verlieben sich. Jeff, ein leidenschaftlicher Skifahrer, der die Wochenenden in den Bergen von Vermont verbringt und Rennen fährt, nimmt Eileen eines Tages mit nach Killington. Es ist der Moment, der bei Eileen alles verändert. Das Skifahren, früher nur Hobby, wird ihre Obsession.

Wie ein Mordermittler

Eileen heiratet Jeff und befasst sich nun akribisch mit dem Skisport. Sie investiert enorm viel Zeit, wird schnell besser und gewinnt Rennen. Sie schaut stundenlang Videos von früheren Champions. Sie saugt alles auf und analysiert es. Eileen befasst sich mit so viel Liebe zum Detail mit der Materie, wie es sonst nur forensische Ermittler am Tatort eines Mordes tun. Sie ist besessen. Und hätte sie früher begonnen, Rennen zu fahren, sie wäre wohl ein Star geworden.