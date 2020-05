Zum Trainingsauftakt des FCB: Das Protokoll einer verrückten fussballfreien Zeit

Der St. Jakobpark ist abgeschlossen. Eine blaue Plastikplane verdeckt von aussen die Sicht auf das Spielfeld. Aus dem Innern klingt es, als ob Knallpapier zerdrückt wird. Es sind die Bälle, die bei jedem Schuss oder Pass im Stadion hallen. Der FC Basel hat am Montagvormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach 66 Tagen coronabedingter Pause das Mannschaftstraining wieder aufgenommen – und damit eine denkwürdige Episode seiner 126-jährigen Vereinsgeschichte beendet.



12. März: Der FCB gewinnt in Frankfurt seinen letzten Ernstkampf. Ohne Zuschauer kontert er den Bundesligisten aus und gewinnt das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinal mit 3:0. Doch FCB-Trainer Marcel Koller sagt schon: «Aktuell freuen wir uns, aber alles andere steht in den Sternen.»

13. März: Die Uefa unterbricht den internationalen Wettbewerb. Der Schweizer Bundesrat erlässt strickte Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

16. März: Der FCB stellt den Trainingsbetrieb bis auf weiteres ein.

18. März: Die Uefa verkündet, dass die Europameisterschaft im Sommer um ein Jahr verschoben wird. Dadurch haben die nationalen Ligen Puffer, um die Saison nach der Pause zu beenden.

18. März: Der FCB beantragt für einen Teil seiner Mitarbeiter Kurzarbeit. Die Spieler der ersten Mannschaft sind davon nicht betroffen.

19. März: Am Tag, an dem eigentlich das Rückspiel gegen Frankfurt hätte stattfinden sollen, vermeldet die Eintracht zwei positive Coronafälle. Beim FCB geht die Angst um, dass sich Spieler angesteckt haben könnten. Sie müssen sich aus dem Homeoffice täglich melden und sagen, ob es ihnen gut geht.

23. März: Noch ist man beim FCB guter Laune. Die Buchstaben im Vereinslogo halten sich auf Social Media ans Social Distancing und sogenannte StayAtHome-Fussballer mit dem Namen Jonas Homelin, Raoul Bettretta und Eray Cömertniduse werden erfunden.