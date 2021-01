Zug United jubelt: Es wird wieder gespielt – und regelmässig getestet

Mit einem Auswärtsspiel gegen Thun (Turnhalle Mur, 19.30 Uhr) startet der punktelose Tabellenletzte Ad Astra Sarnen morgen Abend in den zweiten Teil der Meisterschaft. Bei den Obwaldnern zeichnet neu Michal Rybka, der bisherige Assistent von Chefcoach Eetu Vehanen, an der Bande verantwortlich. Weil Vehanen aufgrund gesundheitlicher Probleme kürzertreten musste, hat jetzt Rybka das Sagen. Zudem werden zwei neue Spieler erstmals im Dress von Ad Astra auflaufen. Mit Tuukka Haudanlampi verstärkt ein talentierter Finne die Offensive der Sarner. Da der 19-jährige Jungspund mit einer U21-Lizenz spielen kann, belastet er das Ausländerkontingent von Ad Astra nicht zusätzlich. «Bereits vor dem Saisonstart war klar, dass er nach dem Jahreswechsel zu uns stossen wird. Weil er bis Weihnachten im Militärdienst steckte, war der Wechsel nicht früher möglich», so Ad-Astra-Sportchef Gianluca Amstutz. Trotz seines jungen Alters absolvierte Haudanlampi bereits zwei ganze Saisons in der höchsten finnischen Liga für seinen Stammklub OLS in Oulu. Mit der finnischen Nationalmannschaft bestritt er im Frühjahr 2019 die U19-WM in Halifax. Im Spiel um Bronze traf er dabei mit seinen Teamkollegen auf die Schweiz und setzte sich mit Finnland damals mit 4:2 durch, Haudanlampi trug sich in die Torschützenliste ein. Zudem spielt ab sofort auch Luca Rizzi von B-Ligist Davos-Klosters für Sarnen, da der Meisterschaftsbetrieb in der Nationalliga B weiterhin unterbrochen bleibt. (jh/rubu.)