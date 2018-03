Eigentlich will er gar nicht darüber sprechen. «400 Spiele? Habe davon gehört. Hat jemand gesagt. Aber ehrlich: Es hat für mich keine Bedeutung. Ich schaue nicht auf solche Dinge.»

Hoppla! Was ist denn da los? Da bestreitet einer sein 400. Spiel in der Super League – und mag es nicht an die grosse Glocke hängen. Gibt es Fussballer, die sich nicht über grosse Taten definieren?