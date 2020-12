YB verliert – es kommt zum Showdown

Was war das für ein Strich in der Luft. Der 18-jährige Riccardo Calafiori in Diensten der AS Roma zog nach 59 Minuten einfach mal ab und traf aus 25 Metern herrlich in den Winkel. Es war sein erstes Profitor überhaupt. Calafioris Treffer war das Highlight der Partie und sorgte unter anderem dafür, dass die Berner Young Boys die vorzeitige Qualifikation für die Sechzehntelfinals der Europa League nicht packen konnten.

YB hatte in der Partie nur wenig zu bieten. Trainer Gerardo Seoane sagte vor dem Spiel, dass sie gegen solche Teams aus zwei, drei Chancen eine verwerten müssten. Diese Vorgabe setzten die Berner tatsächlich um. Jean-Pierre Nsame netzte nach 34 Minuten nach einem langen Ball von Jordan Lefort mit dem zweiten Torschuss zum 1:0 ein. Die Führung war zu dem Zeitpunkt unverdient. Denn die Roma drückte von Anfang an auf die Tube und betrieb Chancen-Wucher. Reihenweise scheiterten Spieler wie Pedro an von Ballmoos oder sich selbst. Die Römer waren nach dem Gegentreffer kurz verunsichert, powerten dann aber weiter und erzielten noch vor der Pause den verdienten Ausgleich durch Borja Mayoral. In Halbzeit zwei beschränkten sich die Szenen neben Calafioris Tor auf die letzten zehn Minuten. Edin Dzeko erhöhte in der 81. Minute per Kopf zum 3:1 und YB-Verteidiger Camara sah eine Minute später nach einer Tätlichkeit an Mkhitaryan die Ampelkarte.

Da Cluj patzte, reicht YB ein Unentschieden

Die Italiener sichern sich den Gruppensieg in der Gruppe A. YB tritt derweil in einer Woche zu Hause gegen den rumänischen Meister Cluj zum Showdown an. Den Bernern reicht ein Punkt, da Cluj gestern gegen CSKA Sofia nur Unentschieden spielte.

Der Plan ist klar: Weiterkommen in die Sechzehntelfinals. Das jedoch nur in einem ersten Schritt. Denn Seoane formulierte schon vor der Auslosung der Europa League das ambitionierte Ziel: «Wir wollen das machen, was Basel vergangene Saison gemacht hat.» Das hiesse, in die Viertelfinals vorzustossen. Zuerst gilt es nächste Woche aber Cluj zu bezwingen.