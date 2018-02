Wer die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des Eishockeys für Kanada erleben will, muss nach Toronto. Obwohl die Maple Leafs seit über einem halben Jahrhundert den Stanley Cup nicht mehr gewonnen haben, schlägt der Puls der Stadt nirgends stärker als im Air Canada Center, der Heimat des populärsten Eishockeyklubs im englischsprachigen Kanada. Die alte Arena – der legendäre Maple Leafs Garden – war nach seinem letzten Umbau zwischen 1946 und 1999 mit 16 000 Zuschauern immer ausverkauft.

In der Stadt am Lake Ontario atmen die Menschen Eishockey. Sie leben und zelebrieren ihren Sport. Da ist es Ironie des Schicksals, dass der berühmteste Sohn Ontarios nie für den lokalen Klub gespielt hat: Wayne Gretzky, geboren in Brantford, rund 100 Kilometer vor den Toren Torontos, beförderte die Edmonton Oilers in den 1980er-Jahren zur wertvollsten Marke des Wintersports. Im Rahmen des 100-Jahre-Jubiläums der NHL wählten die Fans die Oilers Ausgabe 1984/1985 zur besten Mannschaft aller Zeiten.

Mister Gretzky, es heisst, Sie seien in Kanada bekannter als die Niagarafälle und für die nationale Identifikation wichtiger als das Ahornblatt.

Wayne Gretzky: Sie übertreiben. Ich hatte auch viel Glück in meinem Leben. Ich wuchs in der richtigen Zeit auf – und am richtigen Ort. Ich wurde in einem Land geboren, in dem Eishockey zum nationalen Kulturgut gehört. In Kanada lieben die Menschen dieses Spiel.

Alles, was meine Familie heute hat, überallhin, wo ich reisen durfte, alle interessanten Menschen, die ich kennen gelernt habe; all das verdanke ich dem Eishockey. Ich liebe diesen Sport, und die Menschen in Kanada lieben ihn noch mehr als ich. Diesen Umständen verdanke ich meinen Status.