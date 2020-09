Seit 2017 fährt Marlen Reusser Radrennen, nun holt sie an der WM die Silbermedaille

In ihren Augen ist der Stolz zu sehen. Marlen Reusser steht in Schutzmaske auf dem Podium gemeinsam mit zwei Niederländerinnen. Feierlaune kommt kaum auf, das Lächeln ist verdeckt. Und auch das Publikum bleibt dem Podium fern. Der Freude und dem Stolz tut dies wenig Abbruch. Silber hat Reusser geholt in einem packenden Zeitfahren an der Weltmeisterschaft im italienischen Imola.

«Natürlich bin ich sehr stolz über diese Medaille», meinte sie später. Wie die 28-jährige Senkrechtstarterin tickt, zeigt aber der nächste Satz: «Diese Medaille ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.» Silber ist gut für den Moment. Irgendwann aber möchte sie die Konkurrenz überflügeln und sich das Weltmeistertrikot schnappen. Diesmal geht Gold noch an eine Niederländerin. Anna van der Breggen nimmt Reusser 15 Sekunden ab, an dritter Stelle klassiert sich mit Ellen van Dijk die zweite Niederländerin.

Im Schlussteil vergibt Reusser den Sieg

Wo sich Marlen Reusser den Rückstand in diesem Zeitfahren einhandelt, ist offensichtlich. Auf den anspruchsvollen letzten sechs Kilometern fährt ihr die Siegerin van der Breggen davon. «Wir haben einen Fehler in der Materialwahl gemacht», erklärt Reusser. «Ich hatte einen Gang zu wenig und blieb gefühlt stehen. Zudem habe ich in schwierigen Kurven noch Defizite, wodurch ich die entscheidende Zeit eingebüsst habe. Aber diese Tatsache motiviert mich auch: Wenn ich mich technisch verbessere, ist noch mehr möglich.»

Wäre das Rennen normal verlaufen, Reusser hätte sich wohl gar mit der bronzenen Medaille anfreunden müssen. Doch ein spektakulärer Sturz der zwischenzeitlich klar führenden Amerikanerin Chloe Dygert-Owen prägte das Zeitfahrrennen dieser WM. Die Titelverteidigerin fuhr zu schnell in eine Kurve, wurde über eine Leitplanke geschleudert und musste das Rennen verletzt aufgeben.

Der spektakuläre Sturz von Chloé Dygert