Es geht auch um Hockey-Patriotismus. Aber die New Jersey Devils dürfen als Erste auswählen. Ein Klub aus den USA. Dann die Philadelphia Flyers vor den Dallas Stars, zwei weitere US-Organisationen. Da und dort ist der Transfer von Mirco Müller als gutes Zeichen für Nico Hischier gewertet worden. New Jersey hat den Verteidiger in einem Transfer-Tauschgeschäft von den San José Sharks geholt.

Damit Hischier in seinem ersten NHL-Team ein bekanntes Gesicht findet und sich zu Hause fühlt? «Das ist vollkommener Unsinn», sagt Müllers Agent Andy Rufener. «Mirco Müllers Trade hat rein gar nichts mit einem möglichen Draft von Nico Hischier zu tun.» Und doch: Hischier kann die Nummer 1 werden. New Jersey mag in vielerlei Hinsicht eine konservative Organisation sein, aber wenn es um Hockey geht, waren die Amerikaner schon immer weltoffen. Sie holten einst Russen und Deutsche ins Team und galten wegen ihrer Internationalität in den 1990er-Jahren also «UNO-Team».