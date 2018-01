Mit nur 67 Prozent Trefferquote weist er den schlechtesten Wert seit vielen Jahren auf. Die Ränge 61, 92, 62 und 83 in den letzten vier Einzelrennen im Weltcup sind alles andere als eine Offenbarung für den Athleten, der doch zuletzt in der Loipe so grosse Fortschritte gemacht hat.

Selbstvertrauen wieder finden

«Ich muss beim Schiessen mein Selbstvertrauen wieder finden», sagt Dolder. Deshalb versucht er auch, sich mit dem «Traum Olympia» nicht noch mehr Druck zu auferlegen. «Ich probiere, die Bedeutung des Anlasses mental nicht zu sehr zu pushen.» Erst nach den Wettkämpfen will er die einzigartige Atmosphäre so richtig aufsaugen. T

rotz zuletzt enttäuschender Resultate glauben die Trainer diesmal an ihn und haben ihn für alle Olympia-Rennen aufgeboten. Eine wichtige Rolle spielt Dolder in der Schweizer Staffel, die sich einiges ausrechnen darf.

Tim Hug aus Gerlafingen – Nordische Kombination

Der Solothurner ist der einzige Schweizer Nordisch-Kombinierer, der international an den Start geht. Für seine letzten Olympischen Spiele ging er das Risiko ein, seine Sprungski zu wechseln und dank einem «aggressiveren Setting» auf der Schanze vielleicht weiter nach vorne zu springen.

Just auf die Olympischen Spiele hin wechselt er nun aber auf seine alten Ski zurück. Seit der 30-Jährige Ende November beim Weltcup in Lillehammer wegen zu grosser Skisprungschuhe disqualifiziert wurde, läuft es nicht mehr rund. Dabei hatte Hug doch zu Saisonbeginn mit einem 15. Platz an die Resultate der WM in Lahti angeknüpft.