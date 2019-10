Will sich ein schwuler Fussball-Profi outen? Das Rätsel um «gay_Bundesligaspieler»

Der Profifussball nutzt seine Öffentlichkeit oft für gute Aktionen: Gegen Rassismus werden Plakate ausgefahren, oder Geflüchtete werden zu Spieltagen eingeladen. Es werden Aktionen für das Kindeswohl gestartet oder recycelte Trikots produziert. Doch es gibt auch Themen, denen sich der Fussball nur zaghaft nähert: Homosexualität und Homophobie.

Das liegt auch daran, dass es so gut wie keinen offen homosexuellen Profi-Fussballer gibt. Homosexuelle Spieler stehen zwar auf dem Platz – doch die haben auch im Jahr 2019, wo es offen schwule Politiker, Pop-Sänger und Baumarkt-Mitarbeiter gibt, noch immer Angst, in der Machowelt Fussball offen darüber zu sprechen. Nun soll ein Profi-Fussballer in Deutschland dies versuchen – zumindest lässt ein Twitter-Account dies derzeit Tausende Fans glauben.

Der User «gay_Bundesligaspieler» postet seit dem 16. Oktober auf Twitter. Alles fing mit einem «AMA» an – einem «ask me anything», welches auf Plattformen wie Reddit gerne von Personen genutzt wird, um über spannende Inhalte aus dem eigenen Leben zu informieren.

Der Account postete: