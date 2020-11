Wie uns der Tod von Fussballer-Legende Diego Maradona bewegt – oder nicht: «Das Idol ist schon vor 26 Jahren gestorben»

Unfassbar traurig: Diego, ich danke dir

Ich bin gerade einmal 11 Jahre alt, längst hat mich der Fussball infiziert. Wie dies Buben damals halt passiert. Dann kommt die WM 1986, mein erster bewusst erlebter Grossanlass. Er wird mich für immer prägen, auch weil Deutschland zu meiner Freude nicht Weltmeister wird, und vor allem: Wegen Diego Armando Maradona, ein Name wie ein Gedicht, den man erfinden müsste, gäbe es ihn nicht real. Das Idol meiner Kindheit.

Und jetzt ist er verstorben.

Ich schaue mir auf Youtube ein weiteres Mal das vom argentinischen Sänger Rodrigo zu seinen Ehren komponierte Lied an, das der «El Pibe de Oro» im privaten Rahmen gleich selbst singt: «La Mano de Dios», «die Hand Gottes». Es rührt mich zu Tränen, dabei hat mich der Sport nach all den Jahren vermeintlich längst abgestumpft. Es lässt in mir die Sehnsucht auf einen poetischen Fussball hochkommen, den es nicht mehr gibt. Es lässt mich die Wehmut fühlen, wie sehr die Zeit läuft, wie alt und vergänglich wir doch sind, 34 Jahre später. Und es zeigt mir, wie ewig jung, zeitlos er, die legendäre Nummer 10, geblieben ist. Alles andere wäre eine Fehleinschätzung.

Maradona ist – die Erinnerung und Wertschätzung verbieten es mir, in der Vergangenheit zu schreiben – mehr als nur ein Fussballer. Er ist die Seele Argentiniens, und für mich ist er die Seele des Fussballs. Er ist der Wahnsinn, mit allem drum herum, im Positiven wie im Negativen. Das Aalglatte, das vereint Maradona nie, dieses Durchgetaktete eines perfekten Lebens, eines optimierten Profis, bis heute interessiert mich das auch nicht. Gerade deswegen sind ein Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi Gugus neben «Dieguito».

Ich merke ein weiteres Mal, wie sehr mich das Perfekte nervt, das ein Roger Federer zeigt und präsentieren lässt, das ein Klub von seinen Spielern in der Öffentlichkeit wie auch im innersten Kreis sehen und hören will – natürlich orchestriert und zensuriert von der Medienabteilung und vielen anderen. Maradona zieht gerade aus der Unvollkommenheit seinen Mythos, sein Faszinosum; er ist ein wohltuender Querschläger fernab vom Reinen, der sich in den sozialen Medien nicht aufplustert, weil es sie – zum Glück – zu seiner Zeit nicht gibt. Dieses Korrigendum kennt er auch später nicht, auch nicht eine PR-Abteilung, die künstlich eine Position oder Image generierte. Allein schon kraft seiner Herkunft als Strassenfussballer leidet man mit Maradona immer, auf und neben dem Platz und danach. Sein Herz macht am Schluss nicht mehr mit. Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik gerade bei einem, der nur mit dem Herzen und nie mit dem Kopf lebt.

Ich danke dir. Lebe wohl!



