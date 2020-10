Wie gefährlich sind Grossanlässe? Das Eishockey prüft als erster Veranstalter die Corona-Ansteckungsgefahr

1000 Zuschauer aus dem gleichen Sektor sollen an einem Heimspiel des SC Bern eine Speichelprobe abgeben und ein Armband zur Distanzmessung tragen. Die Proben werden anschliessend von der Uni Zürich mittels PCR-Test auf Covid-19 getestet. Sind unter den ausgewählten Probanden positive Coronafälle nachweisbar, dann wird ein Nachtest rund eine Woche nach der Veranstaltung aufzeigen, ob und in welchem Umfang sich Personen an diesem Spiel infiziert haben. Das Armband zeichnet zusätzlich auf, in wie weit und in welchem zeitlichen Umfang sich Fans nicht an einen Mindestabstand von zwei Metern gehalten haben.

Matthias Egger, Epidemiologe an der Universität Bern und ehemaliger Leiter des Task Force des Bundes für Covid-19, leitet die Pilotstudie. Er spricht von einer sehr wichtigen wissenschaftlichen Begleitung zur Überprüfung der Schutzkonzepte. «Im Idealfall kann die Studie aufzeigen, dass es bei Sportgrossveranstaltungen dank den Schutzmassnahmen trotz infizierter Personen zu keinen weiteren Ansteckungen kommt.»

Derzeit ist die genaue Methode der Pilotstudie in Ausarbeitung. Sie muss zuerst auch noch aus ethischen Gesichtspunkten bewilligt werden. Deshalb rechnet Egger damit, dass erst ein SCB-Heimspiel im Dezember dafür in Frage kommt. Um trotz Freiwilligkeit die angepeilte Zahl von 1000 Probanden zu erreichen, arbeitet man eng mit den Fanclubs des SC Bern zusammen. «Es ist schliesslich im Interesse der Klubs und der Fans, zu zeigen, dass die Konzepte wirken und Sportanlässe trotz der aktuellen Entwicklung weiter durchführbar sind», sagt Egger.